  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +13
Пловдив: +11 / +16
Варна: +10 / +15
Сандански: +11 / +16
Русе: +10 / +13
Добрич: +9 / +13
Видин: +8 / +13
Плевен: +9 / +14
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +4 / +9
Кюстендил: +7 / +12
Стара Загора: +10 / +14

Превъртя дрегера: Задържаха шофьор с рекордните 4,46 промила

  • Сподели в:
  • Viber
Превъртя дрегера: Задържаха шофьор с рекордните 4,46 промила
A A+ A++ A

Полицията задържа шофьор с рекордните 4,46 промила в Бургас.

Случаят е от снощи, когато на ул. “Ал. Г. Коджакафалията” до бл. 218А в к-с “Меден рудник” полицейски служители спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация. Колата е управлявана от 37-годишен мъж от руенското село Добромир.

След извършената на място проверка е установено, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация – 4,46 промила. Шофьорът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

#дрегер

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Каква тряба да е цената на козунака за Великден?