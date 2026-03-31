Превъртя дрегера: Задържаха шофьор с рекордните 4,46 промила
Полицията задържа шофьор с рекордните 4,46 промила в Бургас.
Случаят е от снощи, когато на ул. “Ал. Г. Коджакафалията” до бл. 218А в к-с “Меден рудник” полицейски служители спрели за проверка лек автомобил с бургаска регистрация. Колата е управлявана от 37-годишен мъж от руенското село Добромир.
След извършената на място проверка е установено, че мъжът шофира след употреба на алкохол с концентрация – 4,46 промила. Шофьорът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.
Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
Още по темата:
- » Пиян джигит се скри в ремарке, после ползва карате срещу полицай в село Вазово
- » ВИДЕО Спипаната на кара пияна на кирка тв водеща Пандора крещи и беснее: Кръвната ми проба се оказа 0
- » Адвокат съветва: Не подписвайте протокол за доброволно предаване на колата, винаги давайте биологична проба
Коментирай
Най-четено от Общество
Благовещение е! Пролетта се пробужда - виж кой празнува днес08:32 25.03.2026 | Общество
Последно от Общество