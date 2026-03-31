Изпращаме месеца с геомагнитна буря

Изпращаме месец март с геомагнитна буря. В рамките на 2 дни потокът заредени частици, изхвърлени при слънчево изригване на 29 март, достигна Земята. Очаквани са слаби до средни геомагнитни бури, съобщава бтв.

Те ще бъдат от степени Кр 5 / G1, слаба геомагнитна буря, което означава, че има шанс за незначителни смущения в радиокомуникациите и електропреносната мрежа, въздейства върху мигриращите животни и птици, както и Кр 6 / G2 – Умерена (средна) буря, която въздейства върху електрическите системи и електропреносната мрежа, астронавтите в околоземна орбита и сателитите, нарушения в радиокомуникациите.

В полярните области на Земята и Северна Америка въздействието може да достигне Кр 7-G 3 или силна геомагнитна буря, която влияе отрицателно и може да причини повреда на електронните устройства, електропреносната мрежа, орбиталните сателити, GPS навигацията, смущава радиокомуникациите.

Според данните от Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА), мисията Artemis II на НАСА до Луната може да излети в геомагнитна буря на 1 април.

Въпреки потенциала за силна буря, това космическо събитие далеч не е екстремно и не би трябвало да застраши мисията.

Върху повърхността на Слънцето се наблюдава и огромна коронална дупка, което е предпоставка за още силни слънчеви ветрове.