Почина Борислав Михайлов

Бившият капитан на националния отбор на България по футбол и дългогодишен президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст. Тъжната вест бе съобщена официално от неговото семейство във вторник сутринта. Легендарният футболист си отиде след тежко боледуване, вследствие на прекаран инсулт в края на миналата година.

Битката с болестта

Големият български вратар се намираше в критично състояние през последните няколко месеца. Той бе приет по спешност в столична болница и поставен под постоянен лекарски контрол. Въпреки дълготрайните медицински усилия и непрестанните грижи на специалистите, Михайлов не успя да се възстанови от тежките неврологични поражения. Неговият син, Николай Михайлов, потвърди новината пред медиите, като помоли обществеността за разбиране и уважение към мъката на семейството в този изключително труден момент.

Успехите на зеления килим

Борислав Михайлов остава завинаги в историята като един от най-успешните български футболисти. Той държи рекорда по участия с националната фланелка, записвайки внушителните 102 мача за представителния тим. Михайлов бе капитан и една от основните фигури на златното поколение, което донесе на България бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година. Двете спасени от него дузпи в историческия четвъртфинал срещу Мексико са един от най-емблематичните моменти в родния спорт.

На клубно ниво той записва над 240 мача за "Левски", като става трикратен шампион на България. Кариерата му зад граница преминава през португалския "Беленензеш", френския "Мюлуз", английския "Рединг" и швейцарския "Цюрих".

Ръководител на родния футбол

След като приключи активната си състезателна кариера в края на 90-те години, Борислав Михайлов се насочи към спортната администрация. През 2005 година той бе избран за президент на Българския футболен съюз – позиция, която заемаше с кратко прекъсване до края на 2023 година. Успоредно с това той заемаше и ръководни позиции в структурите на УЕФА, като бе част от Изпълнителния комитет на европейската централа.