  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +13
Пловдив: +11 / +16
Варна: +10 / +15
Сандански: +11 / +16
Русе: +10 / +13
Добрич: +9 / +13
Видин: +8 / +13
Плевен: +9 / +14
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +4 / +9
Кюстендил: +7 / +12
Стара Загора: +10 / +14

Натиск за гласуване на предстоящия вот: Заплашват хора с лишаване от топъл обяд и асистенти

  • Сподели в:
  • Viber
A A+ A++ A

Има сигнали за опити за манипулации на вота чрез социални инструменти в Якоруда. Това обяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

"Всички хора са подвластни на един или друг тип влияние. Ние сме тук да успокоим гражданите, които получават подкрепа. Да бъдат спокойни, че държавата в лицето на всички институции стои зад избирателните им права. Никой не може да ги лиши от топъл обяд, асистентска подкрепа. Тези пари са по европейската солидарност", обяви Адемов.

Той е категоричен, че никой не може да си позволи да изнудва.

"Има сигнали от този район, че ще бъдат лишени от топъл обяд и подкрепа. Има сигнали за разминаване в списъците. Те ще бъдат проверени", каза той.

#избори

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Каква тряба да е цената на козунака за Великден?