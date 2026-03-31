Натиск за гласуване на предстоящия вот: Заплашват хора с лишаване от топъл обяд и асистенти

Има сигнали за опити за манипулации на вота чрез социални инструменти в Якоруда. Това обяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

"Всички хора са подвластни на един или друг тип влияние. Ние сме тук да успокоим гражданите, които получават подкрепа. Да бъдат спокойни, че държавата в лицето на всички институции стои зад избирателните им права. Никой не може да ги лиши от топъл обяд, асистентска подкрепа. Тези пари са по европейската солидарност", обяви Адемов.

Той е категоричен, че никой не може да си позволи да изнудва.

"Има сигнали от този район, че ще бъдат лишени от топъл обяд и подкрепа. Има сигнали за разминаване в списъците. Те ще бъдат проверени", каза той.