„Не пътувайте!“ – ЕС призовава страните членки да намалят шофирането и полетите заради войната в Иран

Европейската комисия е призовала държавите членки да се подготвят за възможен недостиг на енергия, свързан с продължаващия конфликт в Иран, като предупреждава, че смущенията в глобалните вериги за доставки на петрол и газ могат да се задълбочат и да станат продължителни. Европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен е поискал от правителствата да обмислят мерки за намаляване на потреблението, особено в транспорта.

В писмо до националните енергийни министри, видяно от POLITICO и Euronews, Йоргенсен предлага страните да разгледат доброволни мерки за ограничаване на потреблението, с фокус върху намаляване на използването на горива в автомобилния и въздушния транспорт. Идеята включва насърчаване на гражданите да пътуват по-малко, когато това е възможно, като част от по-широки усилия за облекчаване на натиска върху горивните доставки.

Той предупреди, че ситуацията в Персийския залив се променя от ценови колебания към потенциална криза на доставките, предвид зависимостта на Европа от региона за значителна част от вноса на авиационно гориво и дизел. ЕС получава над 40% от своето авиационно гориво и дизел от доставчици в Залива, а алтернативите са ограничени заради ограничения в рафиниращия капацитет в Европа.

Според комисаря, нарастващите цени и рисковете за доставките вече влияят върху транспортния сектор, като дизелът и авиационното гориво са най-силно засегнати. Той призовава правителствата да избягват национални политики, които биха увеличили потреблението или биха нарушили вътрешния поток на петролни продукти в ЕС, като подчерта необходимостта от координация.

Спешна среща на министрите на енергетиката в ЕС е насрочена за днес, на която ситуацията ще бъде обсъдена заедно с по-широките глобални пазарни условия. Разговорите се провеждат на фона на опасения за възможен недостиг от милиони барели петрол дневно и значителни количества втечнен природен газ, ако напрежението в региона продължи.

Международни партньори, включително Г-7, заявяват, че следят ситуацията и са готови да предприемат мерки за стабилизиране на пазарите при необходимост. Макар да не са взети решения за освобождаване на допълнителни стратегически резерви, въпросът остава под активна дискусия.

Йоргенсен отбеляза още, че транспортните разходи вече се увеличават, и настоява за координирани действия за гарантиране на наличността на дизел и авиационно гориво. Той подчерта и зависимостта на Европа от страни като Саудитска Арабия и Кувейт, особено по отношение на вноса на дизел, който представлява значителна част от потреблението в ЕС и Обединеното кралство.

Данни от индустрията показват лек спад в европейския внос на авиационно гориво и керосин спрямо предходния месец, а представители на авиационния сектор предупреждават, че продължителни смущения могат да доведат до намаляване на полетите или анулиране на полети в пикови туристически периоди.

Комисията препоръчва на държавите да обмислят допълнителни мерки като отлагане на ремонти в рафинериите, увеличаване на използването на биогорива и по-добър контрол върху веригите за доставки. Насърчава се и по-добър обмен на информация между страните членки с цел намаляване на пазарната несигурност.

Нивата на енергийни запаси остават ключов стабилизиращ фактор, като газовите хранилища в ЕС са запълнени на около 90%, след по-ранни насоки за по-гъвкаво пълнене, за да се избегнат резки ценови скокове. Съюзът разполага и със значителни аварийни петролни резерви, допълнени от координирани освобождавания от Международната агенция по енергията по-рано този месец.

Въпреки тези мерки, Комисията предупреждава, че некоординирани национални действия могат да засилят нестабилността и да навредят на вътрешния енергиен пазар на ЕС. Йоргенсен подчертава, че държавите трябва да действат съвместно, разглеждайки енергийната сигурност като обща система, а не като отделни национални политики.

В заключение се посочва, че макар текущите доставки да остават относително стабилни, ЕС трябва да се подготви за възможен продължителен период на нестабилност, ако смущенията в Ормузкия проток продължат.