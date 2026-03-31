Тревожна статистика: Само 17% от децата се движат всеки ден

Само 17% от децата в България се движат ежедневно, въпреки че препоръките на Световната здравна организация са за поне 60 минути физическа активност. Това показват данни от изследване, представено от педиатъра д-р Теа Александрова в ефира на „Здравей, България“.

По думите ѝ, макар 70% от децата да спортуват поне веднъж месечно, това е далеч под необходимото за поддържане на добра форма. А липсата на движение вече дава отражение – България се нарежда на трето място в Европа и на пето в света по детско затлъстяване.

Според изследването 36% от децата не спортуват, като основната причина – при 42% от тях, е липсата на желание. По думите на д-р Александрова това е пряко свързано със съвременния начин на живот. „Децата имат нужда да се движат, но ако ги оставим без насока, те избират най-лесното – телефоните, социалните мрежи и видеоигрите“, обясни тя.

Липсата на движение се свързва не само със затлъстяване, но и с нарастваща тревожност. Според специалиста физическата активност намалява напрежението и ограничава времето пред екраните, които влияят негативно върху психичното развитие.

Данните показват ясна връзка между поведението на родителите и навиците на децата. Около 80% от децата, чиито родители спортуват активно, запазват този модел и в зряла възраст. „Най-лесно се възпитава с личен пример. Ако родителите са активни, шансът децата също да бъдат такива е много по-голям“, подчерта д-р Александрова.

В същото време специалистът предупреждава за друга крайност – прекомерното натоварване на децата с множество извънкласни дейности. „Когато детето има график като на възрастен – с уроци, спортове и занимания, то губи удоволствието от движението“, каза тя.

Според нея свободната игра, например - един час в парка, често е напълно достатъчна, за да покрие нуждите от физическа активност.