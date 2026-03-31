Израел прие спорен закон за смъртното наказание, насочен към палестинци

Израелският парламент одобри законодателство, което въвежда смъртно наказание за палестинци, осъдени за извършване на атаки, определяни като тероризъм. Решението предизвика силни критики както в страната, така и в международен план. Законопроектът беше приет с 62 гласа „за“ и 48 „против“, като сред подкрепилите го беше премиерът Бенямин Нетаняху. Инициативата беше водена от министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, който публично приветства резултата с шампанско.

Новият закон въвежда смъртно наказание чрез обесване като стандартна присъда за палестинци от Западния бряг, признати за виновни в умишлени убийства от военни съдилища. Тези съдилища, които имат юрисдикция над палестинците в окупираните територии, ще бъдат задължени в повечето случаи да налагат смъртно наказание, като ще има ограничена възможност то да бъде заменено с доживотен затвор само при изключителни обстоятелства. Законът предвижда и срокове, според които екзекуциите трябва да се извършват в рамките на 90 дни, с възможност за отлагане до 180 дни.

В гражданските съдилища, които разглеждат дела срещу израелски граждани, включително палестинци с израелско гражданство и жители на Източен Йерусалим, законът позволява на съдиите да избират между доживотен затвор и смъртно наказание. Правни експерти обаче твърдят, че критериите в закона на практика изключват еврейските извършители, тъй като изискването престъплението да е извършено с намерение да бъде подкопано съществуването на Държавата Израел ограничава приложението му почти изцяло до палестинци.

Законът беше остро критикуван веднага след приемането му. Асоциацията за граждански права в Израел оспори мярката пред Върховния съд, определяйки я като дискриминационна и юридически неоснователна, особено по отношение на палестинците от Западния бряг. Правни анализатори поставят под въпрос и компетентността на израелския парламент да приема закони за територии, които според международното право не са част от суверенната територия на Израел.

Опозиционни представители също изразиха силно несъгласие по време на дебатите. Бившият заместник-ръководител на „Мосад“ Рам Бен-Барак предупреди, че законът създава двоен правен стандарт с различни правила за палестинците от Западния бряг и за израелските граждани, което според него подкопава основни демократични принципи.

Международните реакции също бяха критични. Външни министри от няколко европейски държави и Австралия призоваха Израел да преразгледа решението, като определиха смъртното наказание като дискриминационно и неефективно като възпиращ фактор. Съветът на Европа също изрази тревога, като определи развитието като сериозна крачка назад. Палестинската власт отхвърли закона изцяло, заявявайки, че Израел няма суверенитет над палестинските територии и го обвини в опит да легитимира незаконни убийства чрез законодателство.

Макар израелското законодателство да допуска смъртното наказание в изключителни случаи като геноцид или военни престъпления, то е било прилагано само веднъж в историята на страната – през 1962 г., когато е екзекутиран нацисткият военнопрестъпник Адолф Айхман.