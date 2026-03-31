Ден 32 от войната в Иран: Тръмп засилва заплахите, удар по танкер разтърси региона

Напрежението в Близкия изток остава високо на 32-рия ден от войната, в която са замесени САЩ, Израел и Иран. Президентът Доналд Тръмп поднови предупрежденията за възможна ескалация, докато събитията на терен показват разширяване на конфликта. Вашингтон отново заплаши да нанесе удари по иранската нефтена инфраструктура и енергийни съоръжения, ако Техеран откаже да отвори Ормузкия проток, въпреки че крайният срок за подобни действия беше отлаган два пъти през последните седмици.

Белият дом твърди, че дипломатическите контакти с Иран продължават и ги описва като конструктивни, но не уточнява кой точно участва в преговорите. Американски представители посочват, че в региона се разполагат допълнителни сили с цел по-голяма стратегическа гъвкавост. Иранската страна от своя страна отхвърля исканията на САЩ като прекомерни и нереалистични, което подчертава сериозните различия между двете позиции.

Ормузкият проток остава ключова точка на напрежение. Докато американски представители посочват движението на част от танкерите като знак за известно успокояване, Иран е одобрил мерки за въвеждане на транзитни такси за корабите, преминаващи през района. Несигурността доведе до ръст на цените на петрола, като американският сорт WTI надхвърли 100 долара за барел за първи път от средата на 2022 г.

Регионът остава сцена на множество инциденти. Кувейтски петролен танкер, закотвен близо до Дубай, е бил ударен от, по данни на властите, ирански дрон, което е предизвикало пожар, по-късно овладян без жертви, но с опасения за възможен разлив. В Обединените арабски емирства падащи отломки от прихванати въздушни обекти са предизвикали пожар в изоставена сграда в Дубай, при който са пострадали четирима души, а друг дрон е атакувал телекомуникационно съоръжение в Шарджа без жертви.

Военните действия доведоха и до жертви на други места. Двама индонезийски миротворци на ООН са били убити в Южен Ливан, което доведе до свикване на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по искане на Франция. Обстоятелствата се изясняват, като се проверява дали за инцидента са отговорни израелски сили или „Хизбула“. Отделно израелски удар е поразил ливански военен пост, при който е загинал един войник, а петима са ранени. Израел заяви, че целта е била район, свързан с по-ранни атаки.

В Иран държавни медии съобщиха, че американско-израелски удар по новопостроен комплекс за сираци близо до Техеран е убил най-малко двама души. Междувременно държавите в региона предприеха допълнителни мерки за сигурност. Обединените арабски емирства удължиха дистанционното обучение до средата на април, въведоха пакет за финансова подкрепа от 1 милиард дирхама за стабилизиране на икономиката и съобщиха за масови прихващания на ракети и дронове от началото на конфликта.

На фона на продължаващата нестабилност, пътуванията и ежедневието в страните от Персийския залив са сериозно засегнати – с нарушения във въздушното движение, затваряне на училища и промени във визовите срокове. Въпреки продължаващите дипломатически усилия, съчетанието от военни инциденти, икономически натиск и политическа реторика показва, че конфликтът остава далеч от разрешаване.