Вятър, мъгли и студ: Не ходете в планините
Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), цитирани от БТА.
Ветровито, облачно и мъгливо е, а температурата е около 0 градуса.
Условията за зимни спортове са добри, лифтовите съоръжения в курортите работят, но видимостта не е добра, уточниха от ПСС
