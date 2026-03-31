Подлези в София стават галерии от картини

Започнахме художественото преобразяване на подлеза при ул. „Александър Жендов“, който заедно със следващия в списъка - този при алея „Даниел Неф“, ще се превърнат в галерии от картини, посветени на седемте континента.

Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

По думите на Терзиев усещането за един град не се определя само от големите инфраструктурни проекти, а и от малките пространства, които свързват хората в ежедневието им.

Той отбеляза, че именно подлезите, тесните улички и местата, които често остават незабелязани, оформят облика на града и начина, по който хората го възприемат. „Когато говорим за града, често мислим за големите неща – булеварди, сгради, проекти. А всъщност усещането за един град се ражда в малките пространства, които ни свързват всеки ден“, посочва Терзиев.

Кметът смята, че да живееш в красива среда означава да възприемаш красивото като част от ежедневието, което според него променя начина, по който хората усещат града и начина, по който се отнасят към него. Той подчерта, че Столичната община работи за това София да бъде по-светла, сигурна и изпълнена с енергия, така че да вдъхновява и свързва хората.

„Подлезите не са просто инфраструктура. Те са връзки – между места, но и между хора“, допълва Терзиев.

Според него обща цел трябва да бъде създаването и опазването на по-добра градска среда за всички, които живеят, работят и прекарват ежедневието си в столицата. Терзиев призова гражданите да пазят и обичат общите пространства и заяви, че промяната вече е започнала.