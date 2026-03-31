Мистерията се заплита: "Трейтърс" 2 с нова тайна локация и нови предатели
Популярното риалити "Трейтърс" официално се завръща с втори сезон, като снимките са планирани да започнат още тази пролет на напълно нова, секретна локация. Продуцентите обещават още по-напрегната психологическа игра, в която основно участие ще вземат известни личности, информира Plovdiv24.bg.
Сбогом на Видин и нови декори След успеха на първия сезон, екипът на предаването е решил да смени мястото на действието. За разлика от миналогодишните епизоди, заснети във Видин, новата локация се държи в строга тайна. Тази промяна има за цел да засили мистериозната атмосфера и да изненада както зрителите, така и бъдещите участници.
Звездни участници и социални спекулации Очакванията са във втория сезон да се включат популярни лица от обществения живот. В социалните мрежи вече валят предположения за това кои ще бъдат новите "предатели" и "верни". Феновете активно обсъждат потенциалните кандидати, въпреки че от продукцията все още не изнасят официални имена.
Игра на нерви и стратегия продължава, като формата ще продължи да залага на:
Логическо мислене на участниците, които ще трябва да разплитат сложни схеми.
Важна ще е и способността им да убеждават, като манипулацията ще бъде ключова. Продукцията подготвя нови предизвикателства, които да променят хода на събитията в последния момент.
Още по темата:
- » Ново кулинарно предаване стартира в ефира на bTV
- » Ники Априлов възражда "Като лъвовете"
- » Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България