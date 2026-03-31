  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +13
Пловдив: +11 / +16
Варна: +10 / +15
Сандански: +11 / +16
Русе: +10 / +13
Добрич: +9 / +13
Видин: +8 / +13
Плевен: +9 / +14
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +4 / +9
Кюстендил: +7 / +12
Стара Загора: +10 / +14

  • Сподели в:
  • Viber
Рецепта за обяд за две минути: Тортила с яйце и сирене
A A+ A++ A

В забързаното ежедневие често нямаме време за дълго готвене, но това не означава, че трябва да правим компромис с вкуса или качеството на храната. В тази статия ще ти предложа лесна и бърза рецепта за обяд, която можеш да приготвиш само за две минути – идеална за натоварени дни или когато просто искаш нещо вкусно без усилие.

Бърза тортила с яйце и сирене

Тази рецепта съчетава основни продукти, които почти винаги имаме у дома, и създава засищащ и вкусен обяд.

Необходими продукти:

1 тортила (или филия хляб)
1 яйце
2–3 супени лъжици настъргано сирене (кашкавал или бяло сирене)
Щипка сол
Щипка черен пипер
Малко масло или олио

Начин на приготвяне:

Загрей тиган с малко масло или олио.
Разбий яйцето директно в тигана и го разстели леко.
Веднага постави тортилата върху яйцето, за да се залепи за него.
Поръси със сирене, сол и черен пипер.
След около 1 минута обърни внимателно, за да се запече леко и от другата страна.
Сгъни на две и е готово за сервиране.

Защо тази рецепта е идеална?

Отнема буквално 2 минути
Изисква минимални продукти
Може да се адаптира според вкуса – добави домат, шунка или зеленчуци
Подходяща е както за обяд, така и за бърза закуска

Бързото готвене не означава скучна храна. С малко креативност и правилните съставки можеш да си приготвиш вкусен и питателен обяд за минути. Следващия път, когато бързаш, опитай тази рецепта и ще се убедиш сам колко лесно може да бъде.

#яйца

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Любопитно
Последно от Любопитно

Всички новини от Любопитно »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Каква тряба да е цената на козунака за Великден?