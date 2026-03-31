Рецепта за обяд за две минути: Тортила с яйце и сирене

В забързаното ежедневие често нямаме време за дълго готвене, но това не означава, че трябва да правим компромис с вкуса или качеството на храната. В тази статия ще ти предложа лесна и бърза рецепта за обяд, която можеш да приготвиш само за две минути – идеална за натоварени дни или когато просто искаш нещо вкусно без усилие.

Бърза тортила с яйце и сирене

Тази рецепта съчетава основни продукти, които почти винаги имаме у дома, и създава засищащ и вкусен обяд.

Необходими продукти:

1 тортила (или филия хляб)

1 яйце

2–3 супени лъжици настъргано сирене (кашкавал или бяло сирене)

Щипка сол

Щипка черен пипер

Малко масло или олио

Начин на приготвяне:

Загрей тиган с малко масло или олио.

Разбий яйцето директно в тигана и го разстели леко.

Веднага постави тортилата върху яйцето, за да се залепи за него.

Поръси със сирене, сол и черен пипер.

След около 1 минута обърни внимателно, за да се запече леко и от другата страна.

Сгъни на две и е готово за сервиране.

Защо тази рецепта е идеална?

Отнема буквално 2 минути

Изисква минимални продукти

Може да се адаптира според вкуса – добави домат, шунка или зеленчуци

Подходяща е както за обяд, така и за бърза закуска

Бързото готвене не означава скучна храна. С малко креативност и правилните съставки можеш да си приготвиш вкусен и питателен обяд за минути. Следващия път, когато бързаш, опитай тази рецепта и ще се убедиш сам колко лесно може да бъде.