Рецепта за обяд за две минути: Тортила с яйце и сирене
В забързаното ежедневие често нямаме време за дълго готвене, но това не означава, че трябва да правим компромис с вкуса или качеството на храната. В тази статия ще ти предложа лесна и бърза рецепта за обяд, която можеш да приготвиш само за две минути – идеална за натоварени дни или когато просто искаш нещо вкусно без усилие.
Бърза тортила с яйце и сирене
Тази рецепта съчетава основни продукти, които почти винаги имаме у дома, и създава засищащ и вкусен обяд.
Необходими продукти:
1 тортила (или филия хляб)
1 яйце
2–3 супени лъжици настъргано сирене (кашкавал или бяло сирене)
Щипка сол
Щипка черен пипер
Малко масло или олио
Начин на приготвяне:
Загрей тиган с малко масло или олио.
Разбий яйцето директно в тигана и го разстели леко.
Веднага постави тортилата върху яйцето, за да се залепи за него.
Поръси със сирене, сол и черен пипер.
След около 1 минута обърни внимателно, за да се запече леко и от другата страна.
Сгъни на две и е готово за сервиране.
Защо тази рецепта е идеална?
Отнема буквално 2 минути
Изисква минимални продукти
Може да се адаптира според вкуса – добави домат, шунка или зеленчуци
Подходяща е както за обяд, така и за бърза закуска
Бързото готвене не означава скучна храна. С малко креативност и правилните съставки можеш да си приготвиш вкусен и питателен обяд за минути. Следващия път, когато бързаш, опитай тази рецепта и ще се убедиш сам колко лесно може да бъде.
