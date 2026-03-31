Георги Рачев: Термометрите удрят 20 градуса за Разпети петък

Климатологът проф. Георги Рачев прогнозира категоричен край на студеното време след четвъртък и рязко затопляне в дните преди тазгодишния Великден. Популярният експерт гостува в сутрешния блок на bTV, където очерта метеорологичната обстановка за предстоящите големи християнски празници през април.

Африкански циклон диктува времето

Времето над страната в момента се определя от циклон, идващ от Северна Африка. Той преминава през южната част на Гърция и Черно море, движейки се на североизток. Според проф. Рачев днес ще бъде предимно сухо, като слаби превалявания ще има главно в Южна България.

"Утре, следобед, започва нахлуването на този въздух. Циклонът ще мине и южно от България, в резултат на което ще засмуче малко по-хладен въздух. В четвъртък – за последно студ", категоричен е климатологът.

Слънчева Цветница

През 2026 година Цветница се пада на 5 април. Точно за празника природата ще зарадва българите с рязко подобрение на времето. Проф. Рачев обещава напълно ясно, слънчево и много топло време за всички именници и празнуващи, което ще даде началото на траен пролетен период.

Скок на градусите през Страстната седмица

Истинското затопляне обаче ще настъпи през Страстната седмица, която тази година обхваща периода от 6 до 11 април. Тогава се очакват съществени температурни скокове в положителна посока.

"Започва затоплянето, а през Страстната седмица нещата ще придобият още по-страстен характер и температурите ще станат доста съществени. Дамите ще махнете шубите и шапките", отбеляза проф. Рачев.

Той допълни, че в ниските части на страната масово ще преобладават температури от 15-16 градуса. Според разширените прогнози, кулминацията на затоплянето ще бъде навръх Разпети петък (10 април), когато термометрите в някои райони могат да ударят 20 градуса, осигурявайки отлично време за същинския Великден на 12 април.