Пекарни вдигат цената на козунака до 10 евро

Според последните данни на Националната агенция за приходите (НАП), средната цена на дизела у нас е достигнала 1,66 евро за литър. Само за изминалата седмица горивото е поскъпнало с 6 цента, което автоматично оскъпява логистиката в хранително-вкусовата промишленост. Този скок в транспортните разходи вече се усеща от бизнеса и логично повдига въпроса как ще се променят цените на традиционните печива в седмиците преди Великден.

В София и големите градове средната цена на стандартен козунак без специален пълнеж варира между 5 и 10 евро. Сумата нараства значително при добавянето на локум, стафиди или шоколад, а при бутиковите и занаятчийски продукти стойностите надхвърлят тези граници.

Натиск върху малкия бизнес

Поскъпването на горивата нанася най-сериозен удар върху малките пекарни, които са силно зависими от цените на ежедневните доставки. Освен транспорта, производителите отчитат скок и в цените на основните съставки за производство.

Невена Айвазова: "Има леко поскъпване по веригата, което се отразява на крайния продукт. Предполагам, че ще има увеличение на яйцата, захарта. Дори формичките, в които печем козунака, са по-скъпи."

Собствениците на малки обекти признават, че са притиснати между растящите разходи и нежеланието да отблъснат клиентите си със стряскащи етикети.

Невена Айвазова: "Няма как да се справим, трябва да си плащаме навреме и данъци, сметки за ток и т.н., понякога се налага минимално повишение на цените."

Въпреки трудностите, някои обекти категорично отказват да променят вече обявените оферти, за да запазят лоялността на потребителите.

Невена Айвазова: "Не е редно, обявили сме ги вече, изпратили сме оферти на тези цени, ще ги продаваме на тези цени."

Верижна реакция при ценообразуването

Подобна е ситуацията и в други столични пекарни, където повишените сметки за електроенергия и горива вече са калкулирани в крайния продукт. Собственикът Миглена Гьоргоски потвърждава, че инфлационният натиск се усеща осезаемо.

Миглена Гьоргоски: "На 2,80 евро, сега сме на 3 евро, с 20 цента имаме увеличение. И суровините, и токът, и горивото. Това е основната тенденция."

Потребителите също забелязват промените по щандовете, макар че заради предстоящия празник мнозина са склонни да направят компромис с бюджета си. Клиенти споделят, че увеличението е видимо, но го приемат като неизбежна част от празничното пазаруване.

Експертите не очакват драстични сътресения

Въпреки локалните увеличения в малките обекти, експертите в сектора на търговията призовават към спокойствие. Според тях, лекото покачване на цените по бензиностанциите не би трябвало да предизвика неконтролируем скок на храните в големите търговски мрежи.

Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия подчерта, че пазарът реагира нормално за сезона.

Николай Вълканов: "В момента все още е рано да гледаме някакви апокалиптични теории. Всеки януари доставчиците индексират с някакъв процент цените си, което в по-малка степен се отразява в потребителската инфлация."

Според търговците, по-сериозна реакция на пазара и евентуално ново преструктуриране на цените на храните може да се очаква едва през следващата година, в зависимост от глобалните енергийни пазари.