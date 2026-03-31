Къде ще дават мачовете от Световното по футбол
Мондиал 2026 ще бъде излъчван в България само от Българската национална телевизия. Това обяви новият генерален директор Милена Милотинова в интервю за обществената медия.
„Ще предаваме пряко всичките 104 мача от Световното първенство по футбол, половината от тях – в гледано време. БНТ ще има три екипа, които ще обикалят най-горещите точки и ще отразяват от първо лице.
Отделно ще има коментатори за мачовете и специални студиа“, заяви Милотинова.
Още по темата:
- » Германски съдия бе пребит след като публично предложи брак на партньора си
- » Люто дерби за Купата на България ПРОГРАМАТА
- » Мачове за Купата на Англия и Франция тази вечер ПРОГРАМАТА
Най-четено от Спорт
Александра Фейгин се класира за волната програма на СП в Прага16:14 25.03.2026 | Спорт
Наградиха Божидар Саръбоюков и Александра Начева в София17:29 24.03.2026 | Спорт
Последно от Спорт