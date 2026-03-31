Къде ще дават мачовете от Световното по футбол

Мондиал 2026 ще бъде излъчван в България само от Българската национална телевизия. Това обяви новият генерален директор Милена Милотинова в интервю за обществената медия.

„Ще предаваме пряко всичките 104 мача от Световното първенство по футбол, половината от тях – в гледано време. БНТ ще има три екипа, които ще обикалят най-горещите точки и ще отразяват от първо лице.

Отделно ще има коментатори за мачовете и специални студиа“, заяви Милотинова.