  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +13
Пловдив: +11 / +16
Варна: +10 / +15
Сандански: +11 / +16
Русе: +10 / +13
Добрич: +9 / +13
Видин: +8 / +13
Плевен: +9 / +14
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +4 / +9
Кюстендил: +7 / +12
Стара Загора: +10 / +14

Тестове на системата блокират купуването на винетки за час днес

  • Сподели в:
  • Viber
Тестове на системата блокират купуването на винетки за час днес
A A+ A++ A

Днес, 31 март, от 18.00 до 19.00 часа са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От Пътната агенция уточняват, че причината са тестове на системата за резервно електрозахранване на електронната система за събиране на пътни такси.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното толуправление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им е-винетка или маршрутна карта.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Каква тряба да е цената на козунака за Великден?