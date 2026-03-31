Бургас: +10 / +13
Пловдив: +11 / +16
Варна: +10 / +15
Сандански: +11 / +16
Русе: +10 / +13
Добрич: +9 / +13
Видин: +8 / +13
Плевен: +9 / +14
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +4 / +9
Кюстендил: +7 / +12
Стара Загора: +10 / +14

14 830 са свободните места в ясли и детски градини в София

Общият брой на свободните места в ясли и детски градини в София е 14 830, съобщиха от Столична община.

С 1 740 повече места спрямо предходната година Столичната община обяви прием в ясли и детски градини за учебната 2026/2027 г., това е част от последователната политика на общината за осигуряване на достъп до детско заведение и грижа за всяко дете, пишат от СО.

От общия брой места:

· 5 682 са за деца в яслена възраст;
· 5 896 са за първа група в детските градини;
· над 2 400 са в подготвителните групи.
Налични са и свободни места във втора група, което дава възможност на родители, които желаят да преместят детето си или все още не са го записали, да кандидатстват.

Увеличението на местата е резултат както от разширяване на съществуващата мрежа, така и от въвеждането в експлоатация на нови детски заведения.

Очаква се до месеците май и юни да приключи строителството на нови детски заведения, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост. В резултат на това ще бъдат открити 6 нови корпуса или изцяло нови детски градини в рамките на настоящата година.

Всички новоразкрити места ще бъдат обявявани своевременно след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответните обекти и ще бъдат достъпни за кандидатстване чрез електронната система.

Крайният срок за кандидатстване в текущия прием е 12:00 часа на 7 май. Системата ще бъде затворена след този час, а първото класиране ще бъде обявено на 8 май.

