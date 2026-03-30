НОИ пуска спрените пенсии след попълнена декларация

Националният осигурителен институт обяви процедурата за възстановяване на спрените пенсии на сънародниците ни зад граница. Хиляди българи, живеещи извън Европейския съюз, останаха без месечните си плащания, след като пропуснаха крайния срок за подаване на задължителната Декларация "Живот", изтекъл на 31 декември 2025 година.

От институцията успокояват засегнатите граждани, че парите им не са безвъзвратно изгубени. Веднага след получаване на документа, изплащането ще бъде възобновено ретроактивно, покривайки и периода на спирането.

Новите правила от есента на 2025 година

Проблемът възникна след влизането в сила на нова законова разпоредба в края на септември миналата година. Според текста, пенсионерите с постоянен адрес в държави извън ЕС, с които България няма международни договори за социална сигурност, са длъжни да доказват ежегодно, че са живи. За целта те трябва да заверяват и изпращат специален образец до съответното териториално поделение на НОИ. При липса на документа след края на календарната година, системата автоматично блокира преводите.

Експертите от института призовават хората да не отлагат административната стъпка. След попълване и лична заверка пред нотариус или консулска служба в съответната държава, декларацията може да бъде изпратена по пощата или подадена чрез пълномощник в България. За разполагащите с квалифициран електронен подпис или ПИК от НАП е налична и бърза онлайн процедура през портала за електронни услуги на НОИ.

Специален режим за изселниците в Турция

Коренно различна е процедурата за пенсионерите в южната ни съседка. За българите в Турция, чиито пенсии минават през местния осигурителен институт по силата на двустранното споразумение от 1999 година, изискванията са двойни. Те трябва да подават Декларация "Живот" два пъти в годината – през януари и през юли. Документите им се обработват единствено от столичното териториално поделение на НОИ. Останалите българи в Турция, които не попадат под обхвата на това споразумение, следват стандартния ред.

Според Кодекса за социално осигуряване, неполучените средства могат да бъдат потърсени в рамките на тригодишен давностен срок.