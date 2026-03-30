Първо злато за България на Световната купа по художествена гимнастика

Първо злато за България на Световната купа по художествена гимнастика
Ева Брезалиева спечели първи златен медал за България на Световната купа по художествена гимнастика в София. 21-годишната бургазлийка взриви залата със съвършено изпълнение на бухалки и получи 29.650 от съдиите, предава Gong.bg.

Другата ни представителка във финала на бухалки Стилияна Николова взе третия си медал от София. След двата сребърни, нашето момиче вече има и бронзов с оценка от 29.500.

Стилияна Николова спечели сребърен медал на Световната купа по художествена гимнастика

Толкова получи и София Рафаели (Италия), но заради по-чистото си изпълнение тя завършва на второ място на бухалки пред Стилияна.

Още по темата:

