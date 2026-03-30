Първо злато за България на Световната купа по художествена гимнастика
Ева Брезалиева спечели първи златен медал за България на Световната купа по художествена гимнастика в София. 21-годишната бургазлийка взриви залата със съвършено изпълнение на бухалки и получи 29.650 от съдиите, предава Gong.bg.
Другата ни представителка във финала на бухалки Стилияна Николова взе третия си медал от София. След двата сребърни, нашето момиче вече има и бронзов с оценка от 29.500.
Стилияна Николова спечели сребърен медал на Световната купа по художествена гимнастика
Толкова получи и София Рафаели (Италия), но заради по-чистото си изпълнение тя завършва на второ място на бухалки пред Стилияна.
Още по темата:
- » Две българки във финалите на СК по художествена гимнастика в София
- » Световната купа по художествена гимнастика в София: Кога и къде да гледаме родните грации
- » България ще бъде представена от 3 състезателки на турнир по художествена гимнастика в Естония
