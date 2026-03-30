Пловдив ще има детска болница преди София

Със 104 легла ще разполага бъдещата детска клиника на УМБАЛ "Свети Георги". В пететажната сграда ще има всичка всички отделения - гастроентерология, ендокринология, ревматология, онкохематология, а в основния корпус на болницата има детска хирургия и лицево-челюстна хирургия. Между двете сгради ще има тясна топла връзка, което ще позволи предоставянето на комплексна услуга за децата. Част от оборудването вече е осигурено със средства по Плана за възстановяване и устойчивост, като инвестицията възлиза на около 8 млн. лева.

В детската болница работят над 44 лекари по всички специалности. Всяка година в здравното заведение се хоспитализират около 8000 деца. Тя е основната детска клиника, която обслужва целия Южен централен район, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение проф. д-р Карен Джамбазов, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Още през 2017-2018 г. УМБАЛ стартира процедурата за изграждането на детската болница с апортиране на имоти, които тогава са в съсобственост. След като целият терен е придобит от "Св. Георги" през 2017 г. правителството отпуска 17 милиона лева заем, с които е започнато изграждането на бъдещата детска клиника, която по същество е почти детска болница. Паричният транш от държавата пристига през 2020 г., а заради пандемията от ковид вторият транш пристига през 2022 г.

Строителството трябва да приключи до края на месец април. След това предстои да се осигури ново обзавеждане с бюра, маси и всичко необходимо за работа на огромната сграда. Според проф. Джамбазов, до края на годината ще бъдат преместени отделенията от старата сграда на бул. "Васил Априлов", която последно е строена през 1981 г. и вече не отговаря на съвременните условия за работа.

"Затова сме толкова щастливи – това беше една огромна мечта, която поставихме като задача да бъде осъществена. Стартирахме дарителска кампания, много известни пловдивчани бяха първите дарители, включително митрополит Николай, който направи едно от първите дарения на стойност 20 000 лева. Благодарение на инициативата на правителството и на държавата днес виждаме тази прекрасна постройка" - каза директорът на УМБАЛ "Св. Георги".

Болницата разполага две хеликоптерни площадки. Едната е на покрива на паркинга за 660 места и на нея могат да кацат дори тежките военни вертолети "Кугар".

Припомняме, че проектът за нов педиатричен и онкохематологичен комплекс в Пловдив бе представен пред Комисията по здравеопазване в Народното събрание през 2020 г. Изграждането на новия корпус е част от по-голям проект за преместване на всички лечебни звена от база 1 в база 2 на УМБАЛ "Св. Георги".

Новият корпус е построен на собствен на УМБАЛ "Св. Георги" парцел, от южната страна на основния хирургичен комплекс. Изложението е юг - изток - запад, като пред него ще има зона за парк. Проектът отговаря на съвременните стандарти за болнична инфраструктура и организация на лечебната дейност. Има подобрени условия за диагностика и лечение, улеснени връзки за консултации, подобрени условия за работа на медицинския персонал, което смятаме, че ще доведе до намаление на текучеството и привлекателно място за млади специалисти, намалени рискове за болнични инфекции, улеснена съвременна комуникация с родителите, със стаи за краткосрочен и дългосрочен престой.

Реалното изграждане започна с първа копка през февруари 2023 г. Сградата получи специално отличие от Балканските медицински награди за инвестиции в детско здравеопазване. Новата педиатрична клиника ще продължи да бъде база за студенти и специализанти от Медицинския университет Пловдив. Годишно през нея преминават над 1500 студенти по медицина, по дентална медицина, по здравни грижи, както и по други специалности от медицинската професия.