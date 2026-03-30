Кабинетът отпусна 400 хиляди евро за изборните паравани

Служебното правителство отпусна допълнителни 400 000 евро за изработката на параваните за гласуване с хартиени бюлетини на предстоящите парламентарни избори на 19 април. С това решение общата план-сметка за подготовката и провеждането на вота набъбва до внушителните 66 035 000 евро. Въпреки първоначалните заявки за централизирана доставка, логистичната тежест за осигуряването на съоръженията в крайна сметка пада върху местната власт и областните администрации.

Разминаване между кабинет и ЦИК

Само преди месец логистиката около изборните помещения предизвика сериозно напрежение между Централната избирателна комисия (ЦИК) и служебния премиер Андрей Гюров. След проведена среща между двете институции беше обявено, че е постигнато единодушие за стандартизиране на параваните и тяхната централизирана доставка в цялата страна.

Впоследствие обаче държавата промени първоначалния курс. Заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева обяви, че комисията е получила официално писмо от Министерския съвет, с което отговорността за параваните се прехвърля изцяло на общинските администрации. Така се стигна до финалното решение на изборните надзорници оборудването да се осигурява децентрализирано, като разходите ще се покриват от централната план-сметка за изборите.

Фирма взима над 42 хиляди евро в София

Докато институциите прехвърляха логистичната отговорност, областните управи вече задвижиха процедурите по избор на изпълнители и обявяване на обществените поръчки. В края на миналата седмица областният управител на област София Вяра Тодева финализира процедурата за нуждите на столицата.

Победител сред общо шест участници в надпреварата е фирма "ЮПИ ЕКСПО" ЕООД. Дружеството ще достави оборудването срещу предложена най-ниска цена от 42 210 евро без ДДС. На второ място е класирана офертата на Кооперация "Панда" със сумата от 48 222 евро без ДДС.

Спецификации на параваните

Междувременно Координационният съвет за подготовка на изборите демонстрира официално как ще изглеждат съоръженията в изборния ден. Според утвърдената техническа спецификация, параваните трябва да са изработени от плътен, напълно непрозрачен бял материал. Конструкцията е П-образна и е съставена от общо три части – една предна и две странични, за да гарантира абсолютната тайна на вота при гласуването с хартиена бюлетина.