Испания затвори въздушното си пространство за американски самолети летейки до Иран, напрежението с Тръмп ескалира

Испания забрани на американски самолети, свързани с ударите срещу Иран, да използват въздушното ѝ пространство, с което задълбочи дистанцирането си от водената от САЩ военна кампания. Решението беше потвърдено в понеделник от министъра на отбраната Маргарита Роблес, която подчертава, че Мадрид няма да допусне нито използването на съвместно управлявани военни бази, нито прелитания за операции, свързани с конфликта.

Роблес заяви, че тази позиция е била ясно комуникирана на американските сили още от самото начало. По думите ѝ ограничението се прилага за всички действия, свързани с войната, като затвърждава предишния отказ на Испания да предостави достъп до базите си.

Информацията беше съобщена първоначално от El Pais, позовавайки се на военни източници. На практика мярката принуждава американските военни самолети да използват алтернативни маршрути, заобикаляйки Испания, съюзник в НАТО, по пътя към цели в Близкия изток. Изключение е предвидено само за извънредни ситуации.

Испанското правителство представи решението като част от по-широка политика на неучастие. Министърът на икономиката Карлос Куерпо заяви пред радио Cadena Ser, че страната няма да подкрепи война, която според нея е започната едностранно и в нарушение на международното право. Тази позиция отразява по-широката линия на премиера Педро Санчес, който е сред най-острите критици в Европа на американските и израелските удари срещу Иран, определяйки ги като безразсъдни, несправедливи и незаконни.

Спорът вече оказва влияние върху отношенията с Вашингтон. Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира остро, като предупреди за сериозни икономически последици. Той заплаши да прекрати търговията с Испания и разпореди на финансовия министър Скот Бесент да ограничи икономическите отношения. В по-ранни изказвания Тръмп обвини Мадрид в липса на сътрудничество и даде сигнал, че е готов да засили натиска.

Напрежението има и практически военни измерения. Съединените щати са преместили 15 самолета, включително самолети за презареждане във въздуха, от базите Рота и Морон в Южна Испания, след като им е било отказано разрешение да ги използват за операции срещу Иран.

Въпреки заплахите, Санчес остава твърд в позицията си. В телевизионно обръщение той отхвърли възможността да отстъпи под натиск, заявявайки, че Испания няма да подкрепя действия, които смята за вредни в глобален план или противоречащи на собствените ѝ принципи, дори при риск от ответни мерки. Той предупреди също, че конфликтът с Иран може да застраши живота на милиони хора, сравнявайки ситуацията с „игра на руска рулетка“ в глобален мащаб.