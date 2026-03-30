Зеленски предлага великденско примирие и пауза в ударите по енергийни обекти

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е готова да приеме временно прекратяване на огъня около Великден, както и по-широка пауза в ударите по енергийната инфраструктура, като същевременно подчерта, че всяко споразумение не трябва да подкопава суверенитета и достойнството на страната.

В разговор с журналисти Зеленски заяви, че Киев е отворен към различни формати на примирие, включително пълно прекратяване на бойните действия, спиране на атаките срещу енергийни съоръжения и ограничения върху удари, засягащи инфраструктура, морски маршрути и въздушно пространство. Той отбеляза, че Украйна вече е представяла подобни предложения и остава готова за диалог, ако другата страна се съгласи, независимо от продължителността.

Той добави, че подобни договорености могат да обхванат и въпроси, свързани с продоволствената сигурност и енергийните операции, като по този начин временно се прекратят ракетните и дронови атаки по време на договорения период. В същото време той подчерта, че Украйна няма да приеме компромиси, които засягат нейната независимост или териториална цялост, дори в рамките на временно прекратяване на огъня.

Зеленски също така твърди, че кратките паузи в бойните действия не биха дали на Русия съществено военно предимство, като определи твърденията за бързи стратегически успехи като нереалистични. Той припомни по-ранни руски изявления от началото на инвазията през 2022 г., когато очакванията за бързо превземане на Киев не се сбъднаха.

Паралелно с изказванията си, украинският лидер заяви, че дипломатическите усилия между Украйна, Русия и САЩ не са се провалили, а по-скоро са отложени, а не прекратени. Той обясни, че забавянето на тристранните преговори е частично свързано с фокуса на Вашингтон върху развитието на ситуацията около Иран, но подчерта, че разговорите по принцип продължават.

Зеленски повтори, че бъдеща среща между Украйна, Русия и САЩ остава необходима. Той заяви, че Украйна е готова да участва в разговори на неутрална територия като Швейцария или Турция, в зависимост от съгласието на международните партньори, като отбеляза, че американската делегация засега остава във Вашингтон.

Той също така посочи, че ключови разногласия, особено по териториалните въпроси, продължават да блокират напредъка. Украйна подкрепя замразяване на настоящата линия на фронта като възможна основа за примирие, докато Русия настоява за изтегляне на украинските сили от части на Донбас, което Киев отхвърля. Според Зеленски Съединените щати са посочили, че биха предоставили гаранции за сигурност едва след постигането на цялостно мирно споразумение.

В обобщение на текущия дипломатически етап Зеленски заяви, че Украйна е „по-силна от преди шест месеца“ и подчерта, че отговорността за напредък в преговорите вече е споделена между Вашингтон и Москва, докато Киев очаква конкретни стъпки от останалите участници.