Изненадващ ход: Тръмп планира среща с Лукашенко в рамките на „Съвета за мир“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви планове за среща с беларуския лидер Александър Лукашенко по време на предстояща сесия на т.нар. „Съвет за мир“, след твърдения за напредък в преговорите за освобождаване на задържани граждани в Беларус. Тръмп заяви, че предстоящата среща идва след дипломатически усилия, водени от неговия пратеник Джон Коул, който наскоро посети Минск.

По думите на Тръмп разговорите на Коул с Лукашенко са довели до освобождаването на още 250 затворници, с което общият брой на освободените от миналата година надхвърли 500 души. Той определи развитието като значителен дипломатически успех и изрази благодарност към Лукашенко, като заяви, че очаква среща с него на предстоящия форум, фокусиран върху мира.

Събитията следват посещение на американския пратеник в Минск на 19 март, по време на което разговорите с Лукашенко обхванаха по-широк кръг теми, включително функционирането на дипломатическите мисии, перспективи за икономическо сътрудничество и спорния въпрос за политическите задържани граждани. Лукашенко обаче продължава да отхвърля определението „политически затворници“, като твърди, че то няма правна основа в беларуското законодателство.

По време на същото посещение Коул повдига и възможността Лукашенко да осъществи бъдеща визита в Съединените щати. По-ранни контакти от декември 2025 г. включват твърдения, че Лукашенко е дал неофициални съвети на американската администрация относно войната в Украйна, което подсказва постепенно затопляне на отношенията между Вашингтон и Минск.

Последните освобождавания на затворници също са свързани от американски представители с дипломатически преговори, като според част от източниците дискусии за облекчаване на санкции са били част от по-широкия диалог. Според дипломатически данни част от освободените са били прехвърлени в Литва, докато повечето остават в Беларус. Правозащитни организации обаче поддържат тезата, че общият брой на политическите задържани в страната остава висок и надхвърля хиляда души, свързани с репресиите след изборите през 2020 г.

В същото време отношенията между САЩ и Беларус изглеждат предпазливо еволюиращи, като по-ранни по-малки освобождавания вече са се случвали по подобни дипломатически канали. Беларуските държавни медии дори споменават възможността за повторно отваряне на американското посолство в Минск, както и спекулации за директна среща между Тръмп и Лукашенко.

Лукашенко, който управлява Беларус повече от три десетилетия, остава спорна фигура на международната сцена, като неговото правителство продължава да бъде критикувано за политически репресии, въпреки нарастващия брой селективни освобождавания и дипломатически контакти.