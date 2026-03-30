МВР командирова 200 служители в страната срещу изборни нарушения

МВР обяви допълнителни мерки преди изборите. И. д. главен секретар Георги Кандев обясни във Фейсбук, че 200 служители на ГДНП ще бъдат командировани в цялата страна.

Създава се и специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112" с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани за изборите.

„Командироваме 200 служители от ГДНП в цялата страна, за да подпомагат наблюдението и противодействието на изборните нарушения и престъпления преди и в изборния ден. Създаваме и специално комуникационно звено към Дирекция "ЕЕН 112" с допълнителни оператори за приемане на сигнали от граждани за изборите. То ще бъде в ГДНП и ще контролира в реално време получаването, въвеждането и отработването на сигналите в цялата страна. Всички получени сигнали ще се обработват по две независими една от друга линии, за да се гарантира, че нито един няма да бъде пренебрегнат или забавен”, гласи съобщението на Кандев.

Вчера Георги Кандев призова хората да не се страхуват и да подават сигнали за изборни нарушения.

