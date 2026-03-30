Учени откриха източника на магнитните бури: Къде точно се намира и какво се случва

Международен екип от учени успя да определи точния произход на магнитното поле на Слънцето, което задейства слънчеви изригвания и магнитни бури. Според изследването, така нареченото магнитно динамо се образува на дълбочина от приблизително 200 000 километра под видимата повърхност на звездата. Това съобщава изданието Space.com.

Къде точно възникват магнитните бури?

Става въпрос за зона, наречена тахоклин – преходна област между вътрешната радиационна зона на Слънцето и външната конвективна зона. Според изследователите, именно тук възникват условията за образуване на магнитно динамо.

Преди това учените изложиха няколко хипотези относно местоположението на този механизъм. Някои предполагаха, че той може да е ограничен до тънък слой близо до повърхността, докато други предполагаха, че обхваща цялата конвективна зона. Най-широко приетата теория оставаше, че магнитното поле се генерира точно на границата между двете зони – в тахоклина.

Анализът се основава на дългосрочни наблюдения на слънчевите трептения. Учените са използвали данни от доплеровия инструмент на борда на Слънчевата и хелиосферна обсерватория (SOHO) и от Глобалната мрежа за трептения (GONG), мрежа от шест наземни телескопа. От средата на 90-те години на миналия век и двете системи регистрират промени във вълните, преминаващи през вътрешните слоеве на Слънцето, на интервали от 45-60 секунди.

Тези трептения зависят от структурата на вътрешните слоеве на звездата, по-специално от плазмените потоци в конвективната зона. Температурата и движението на плазмата влияят върху параметрите на вълните, което позволява на изследователите да анализират процесите, протичащи дълбоко под фотосферата.

В резултат на това учените открили въртящи се плазмени ленти, които образуват характерен модел „пеперуда“. Този модел съответства на променящите се позиции на слънчевите петна по време на 11-годишния цикъл на активност. Слънчевите петна, от своя страна, са проявления на магнитни полета, появяващи се на повърхността.

Проучването показа, че този модел произхожда от тахоклина, разположен приблизително на 200 000 километра под слънчевата повърхност. В тази зона въртенето на плазмата е различно от това в горните слоеве: възникват срязващи движения, които допринасят за образуването на електрически токове и следователно на магнитно поле.

Учените са открили също, че структурите, образувани в дълбоките слоеве, могат постепенно да се разпространяват към повърхността в течение на няколко години. Това им позволява да проследят развитието на слънчевия цикъл и промените в активността на звездата

Констатациите имат значение за прогнозирането на космическото време. Слънчевите изригвания и изхвърлянията на коронална маса могат да насочат потоци от заредени частици към Земята, което може да повлияе на спътници, комуникационни системи и електрически мрежи и да представлява риск за астронавтите.

Същевременно изследователите отбелязват, че настоящите модели за прогнозиране често отчитат процесите само в горните слоеве на Слънцето. Новите данни показват необходимостта от включване в изчисленията на цялата конвективна зона, по-специално тахоклина.

Освен това, резултатите могат да бъдат полезни за изучаване на други звезди. Тъй като Слънцето е най-близката звезда до нас, то се използва като базов модел за разбиране на магнитната активност във Вселената.