Прогнозират сериозен недостиг на българско агнешко месо преди празниците

Заради мерките срещу шарката по овцете ще има сериозен недостиг на българско агнешко месо преди празниците. Това прогнозира Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Местното производство няма да може да изпълни прогнозираното търсене с около 800 тона месо.

"Дефицит ще има в цялата страна, но специално в Пловдивска област дефицитът ще бъде най-голям. А и там ще бъде най-сложна обстановката спрямо това да могат да си закупят тези, които желаят от фермата директно агне", добави той.

Според Караколев дефицитът на български агнета за България се очертава да бъде около 65-70 000 животни или около 800 тона месо.

"Но само за Пловдивска област дефицитът ще бъде 20 000 агнета, каза председателят на животновъдната асоциация.

Симеон Караколев припомни, че заради мерките срещу разпространението на шарката по овцете Пловдивска област е блокирана и е спряно превозването на животни.

От асоциацията призовават за стриктен контрол на границата с Гърция, където също има огнища на шарка по овцете, както и по всички входно-изходни артерии на Пловдивска област, за да се пресекат опити за нелегална търговия.

"Проблемът сега е със затопляне на времето да не започнат да обикалят търговци из страната и така да се разнесе заразата", каза още Симеон Караколев.

Той припомни, че трябва да минат 6 месеца от последното документирано огнище на шарка, което бе през февруари, за да се обяви, че падат ограниченията в страната.