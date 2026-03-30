Валежите тази седмица ще изчистят полените от въздуха

В сезона на полените в неделя вечер в прогнозата за времето след bTV Новините в 19 ч, можете да проследите седмичната прогноза на полените на специалиста Мариела Христова - Савова.

*Поленовата прогноза се изготвя по съвместен проект на bTV и Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Валежите през новата седмица са добра новина за хората с алергия към цветен прашец.

Въздухът добре ще се изчисти и концентрацията на полени във въздуха ще бъде ниска.

Ще продължат да цъфтят: тисът, ясенът, сем. Кипарисови, върбите и кленовете. Скоро към тях ще се добави и прашецът на по-силно алергизиращите: бреза и габър. В дните с валежи, въздухът ще остава чист от полени.

Според алерголозите от НЦЗПБ алергията е хронично заболяване, с множество форми. Най-разпространената форма е алергията към полени и по света и у нас. Полинозата има сезонен характер. Засяга предимно очите, носа, устата и гърлото. Ако лечението не е адекватно, алергията към полени може да прерасне в алергична астма.

С промяната на климата поленовият сезон започва все по-рано.

До 2018 година в София сезонът на полените е започвал през втората половина на февруари. През последните години обаче стартът му започва да се измества с до месец по-рано. Чувствителните към полени, на ранно цъфтящите (февруари-март) дървета, хора е добре да започнат да се подготвят за новия им сезон още в началото на годината. Но обикновено, април е най-тежкият месец за хората с алергии към дървесни полени.