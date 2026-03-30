За пръв път от 14 години: Григор Димитров достигна историческо дъно в тениса

Вече е факт: Григор Димитров официално отпадна от първите 90 на световната ранглиста на ATP. Това се случи след обновяването на класацията в понеделник, като новата позиция на Гришо е номер 93. Той загуби 49 места и достигна историческо дъно за пръв път от 2012-та насам, когато за последно бе извън топ 90 на световния тенис. Пропадането се случи след ранното отпадане на българина от Мастърса в Маями.

Както е известно, Григор отпадна от силния американски турнир още в първия кръг, а имаше да защитава цели 400 точки от миналата година, когато стигна до полуфинал. Това доведе до очакван голям срив, като първоначално прогнозите бяха все пак да запази мястото си в топ 90, но няколко тенисисти успяха да вземат точки на Чалънджър надпревари, което им помогна да изместят бившия номер 3 в тениса.

Григор е на само 26 точки от изпадане от топ 100. Ниският ранкинг означава значително по-трудни жребии за българина в следващите турнири. Той все още не може да намери ритъма си на игра след злощастната контузия на Уимбълдън, заради която отсъства близо половин година. Следващите цели за Григор са насочени към турнирите на клей, и по-специално Ролан Гарос.

Иначе 19-годишният Александър Василев се изкачи със 103 места в световната ранглиста на ATP - до номер 892, като това стана възможно след победи над значително по-високо ранкирани тенисисти от него.