Обявяват свободните места в детските градини и ясли в София

Днес ще бъдат обявени свободните места за прием в общинските детски градини, ясли и подготвителните групи в училищата в София.

След обявяването родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат желанията си до 7 май.

Първото класиране по критерии за новата учебна година е насрочено за 8 май.

През 2025 г. след първото класиране над 9 хил. деца останаха неприети.