Обявяват свободните места в детските градини и ясли в София
Днес ще бъдат обявени свободните места за прием в общинските детски градини, ясли и подготвителните групи в училищата в София.
След обявяването родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат желанията си до 7 май.
Първото класиране по критерии за новата учебна година е насрочено за 8 май.
През 2025 г. след първото класиране над 9 хил. деца останаха неприети.
Още по темата:
- » Започна голямото пролетно почистване в София
- » Случаят се заплита: Нови детайли за жената, намушкала четирима в София
- » София ускорява реализацията на „Зеления ринг“ с прехвърлянето на 32 държавни имота
