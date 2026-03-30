  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +13
Пловдив: +11 / +14
Варна: +11 / +15
Сандански: +11 / +16
Русе: +9 / +12
Добрич: +9 / +14
Видин: +6 / +11
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +8 / +11
Смолян: +4 / +7
Кюстендил: +6 / +11
Стара Загора: +9 / +12

Росен Желязков: Целта ни е средната работна заплата да бъде 2500 евро, а минималната - 1000

  • Сподели в:
  • Viber
Росен Желязков: Целта ни е средната работна заплата да бъде 2500 евро, а минималната - 1000
A A+ A++ A

Кабинетът не подписва договори за пътни ремонти, а АПИ. Това заяви пред БТВ Росен Желязков, водач на листата на ГЕРБ-СДС в Благоевград относно обвиненията на служебния кабинет.

"Пътната инфраструктура не е завинаги, тя трябва да се поддържа."

И заяви, че ГЕРБ-СДС предлага в програмата си концесии на магистрали и пътища.

"Изключително важно е стратегическото ни партньорство със САЩ да не бъде персонифицирано. А то е много по-голямо от миналия кабинет, предстоящия кабинет."

"Имахме 24 часа да решим за включването си в "Съвета за мир" на Тръмп. А дали ще се възползваме от това, зависи дали следващият парламент ще го ратифицира. Присъединяването бе правилно и отново бих го направил."

"Гарантираме устойчивата политическа линия на ГЕРБ, ние сме европейска партия, нашето място е в Европа, в НАТО. ГЕРБ ще бъде последователен в икономическата си политики - целта ни е до 2030 г. да имаме 200 млрд. евро БВП, средната работна заплата да бъде 2500 евро, а минималната - 1000 евро. Ще работим за икономика с по-вискодобавена стойност, в която се позволява развитието на кадри в научно-развойната дейност."

#Росен Желязков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите