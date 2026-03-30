Проблем с пренасянето на Благодатния огън за Великден заради войната

Предстоящите великденски празници изпълват с радост християните по света, но за православния свят тази година нормалното отбелязване на празника ще бъде затруднено. Редица православни църкви са притеснени как ще получат Благодатния огън от Йерусалим заради войната между Израел и Иран.

Гърция праща военен самолет

В Гърция въпросът е особено чувствителен. За тамошната гърква решението да не се праща делегация не е вариант.

Затова Гърция е изготвила стратегически план за пренасяне на Благодатния огън от Йерусалим въпреки войната.

Според плана, ако ситуацията за сигурност в региона се влоши, Атина има готовност да включи военен самолет за пренасяне на огъня.

Израелското министерство на външните работи и Йерусалимската патриаршия са участвали в разработванета на плана за безопасна мисия.

Министeрството на външните работи на Гърция обяви, че гръцките власти са получили разрешение от Израел Атина да изпрати военен самолет в Йерусалим, ако има ескалация на напрежението.

Гръцка делегация ще пристигне с граждански полет в Йерусалим за пренасянето на огъня на Велика събота, предаде БНР.

Гръцки духовници, включени в делегацията, ще се срещнат с представители на патриаршията и ще присъстват на запалването на огъня. След пристигането си след това в Атина огънят, с помощта на военни самолети, ще достигне до всички отдалечени краища на Гърция.

Заради войната ситуацията е различна тази година, защото хиляди гърци, които по традиция на Великден посещават Йерусалим, сега не могат да пътуват до там.

Румъния също ще пренася огъня

Израелското посолство в Румъния обяви, че израелските власти са започнали необходимата подготовка за транспортирането на Благодатния огън от Йерусалим, във връзка с проблемите със сигурността, възникнали в региона.

Посолството заяви в социалните мрежи, че "Държавата Израел полага всички необходими усилия, за да улесни пренасянето на Светата светлина от Йерусалим в Румъния по случай Великденските празници".

Според израелския посланик Лиор Бен Дор подготовката вече е в ход.

"Въпреки предизвикателствата пред сигурността, породени от многократните опити на Иран да атакува поклонници в Йерусалим, логистичната подготовка за този важен момент вече е в ход. Израелските власти работят за осигуряване на необходимите условия за безопасното провеждане на тази древна и важна традиция", подчерта израелският посланик в Румъния.

"Нашето посолство също изразява желанието си да отбележи пренасянето на Светата светлина от Йерусалим заедно с милионите вярващи в Румъния", добавиха от посолството.

България има традиция да се отказва от Благодатния огън

Засега Българската православна църква не е обявила намеренията си, но в предишни години, когато е имало напрежение в Близкия изток, Светият синод е взимал решение да не праща делегация до Йерусалим.

Така например през 2024 г. "предвид продължаващите военни действия в Израел Св. Синод реши през да не изпраща делегация до Израел и св. Град Йерусалим за пренасянето на Благодатния огън в България".

Същото беше решението и през 2022 г. Тогава, "във връзка с неблагоприятни обстоятелства Св. Синод на БПЦ-БП единодушно реши през тази година да не се осъществява пътуване на Велика Събота за пренасяне на Благодатния огън от светия град Йерусалим".

Тогавашното решението на църквата беше да раздава от благодатния огън, съхраняван от миналата година.