Ресторантьорите притискат държавата за по-ниско ДДС

Ресторантьорският бизнес у нас е изключен от новия пакет държавни мерки, насочени към овладяване на икономическите последствия от кризата в Близкия изток. Секторът настоява за спешно диференциране на ДДС ставката и превръщане на енергийните компенсации в постоянна политика.

Това заяви председателят на Сдружението на заведенията в България Емил Коларов в ефира на БНР. Позицията му идва броени дни след съвместна среща на бранша със служебния министър-председател Андрей Гюров и министъра на туризма Ирена Георгиева.

Според Коларов, въпреки проведените разговори, обявеният в края на миналата седмица антикризисен пакет от кабинета е пренебрегнал нуждите на заведенията за хранене. "Оказа се, че за нашия бранш няма абсолютно нищо", посочи той.

Данъчен дисбаланс в еврозоната

Основно искане на ресторантьорите остава намаляването на Данък добавена стойност. Припомняме, че по време на пандемията държавата свали ставката за заведенията на 9%, но от началото на 2025 година тя отново бе върната на стандартните 20%. В същото време хотелиерският бизнес продължава да се ползва от преференциалния налог от 9%.

След официалното влизане на България в еврозоната на 1 януари 2026 година, този дисбаланс става още по-видим спрямо европейските практики.

"Ние сме единствената държава в еврозоната, която няма диференцирана ставка на ДДС. По какви причини на хотелите е 9%, а на заведенията е 20%?!", попита риторично Коларов. По думите му, по-ниският данък би позволил на бизнеса да инвестира средствата в обучение на млади кадри и подобряване на инфраструктурата.

Исканията на бранша обаче срещат сериозен отпор от изпълнителната власт. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков вече обяви категорично, че намаляването на ДДС за ресторантьорите изобщо не стои на дневен ред за правителството.

Удар от скъпия ток

Въпреки разминаванията за данъците, представителите на заведенията приветстват механизма за компенсиране на бизнеса при скок в цените на електроенергията. Коларов обаче е категоричен, че тази мярка не трябва да бъде епизодична, а да се превърне в постоянен инструмент.

"Цената на електроенергията се вдигна толкова много, че за повечето от икономическите субекти тя е почти невъзможна за заплащане", обясни председателят на СЗБ.

Опасност от по-скъпи менюта

Секторът е притиснат от няколко паралелни негативни фактора – инфлацията при стоките и услугите, поскъпването на горивата, ръстът на минималната работна заплата и косвените удари от войната в Близкия изток.

"В туризма първи посрещаме цялата негативна енергия от тези събития", допълни Коларов.

Към момента остава неясно дали крайният потребител ще поеме тежестта от липсата на държавни мерки. Според браншовата организация, евентуално ново повишаване на цените в менютата ще зависи изцяло от това дали доставните цени и разходите за ток и горива ще продължат да растат през следващите месеци.