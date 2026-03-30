САЩ позволиха на руски петролен танкер да достигне Куба на фона на задълбочаващата се енергийна криза

Съединените щати са позволили на руски петролен танкер да продължи към Куба, въпреки по-широката кампания за натиск върху енергийните доставки на острова, според информации, позоваващи се на американски представители, запознати със ситуацията. Плавателният съд, превозващ стотици хиляди барели суров петрол, се е приближил до кубинските териториални води и се очаква да акостира в пристанището Матанзас, вероятно в рамките на часове. Въпреки че Вашингтон разполага с възможности за намеса, включително присъствие на катери на бреговата охрана в района, той е избрал да не спира доставката и на практика е позволил тя да бъде осъществена.

Решението идва на фона на продължаваща де факто петролна блокада, наложена от администрацията на Доналд Тръмп, която през последните месеци рязко е ограничила доставките на горива за Куба. Очаква се танкерът с руски суров петрол да осигури временно облекчение за страната, където енергийните дефицити са се задълбочили до пълномащабна криза. Анализатори посочват, че доставката може да осигури на кубинските власти няколко седмици преди изчерпване на резервите, като по този начин временно се облекчи натискът върху икономиката.

Куба се сблъсква със сериозни смущения, включително режим на горивата и многократни национални прекъсвания на електрозахранването, след месеци без значителен внос на петрол. Ситуацията се влоши допълнително след действията на Вашингтон срещу венецуелския лидер Николас Мадуро по-рано тази година, които на практика прекъснаха основен източник на субсидирани доставки за Хавана. Допълнителни американски мерки, включително заплахи за мита срещу държави, които продължават да снабдяват Куба, накараха някои страни, сред които Мексико, да спрат износа си, което допълнително засили недостига.

Причините за решението на Вашингтон да не блокира руската доставка остават неясни. То идва в момент, когато Съединените щати също са облекчили част от ограниченията върху износа на руски петрол поради глобални смущения в доставките, свързани с конфликта около Иран.

За Куба пристигането на танкера вероятно ще донесе само временно облекчение. Макар да стабилизира ситуацията в краткосрочен план и да намали риска от по-дълбок срив, то подчертава продължаващата зависимост на острова от външни партньори като Русия, с която поддържа близки отношения още от периода на Студената война.