Тръмп говори за сделка, Техеран предупреди за инвазия на фона на нови удари

На 31-вия ден от войната между Съединените щати, Израел и Иран дипломатическите усилия продължават паралелно с все по-остро военнополитическо противопоставяне. Докато международни играчи търсят начини за деескалация, трите основни страни остават твърдо в позициите си. Президентът на САЩ Доналд Тръмп предполага, че възможно споразумение може да бъде постигнато, като твърди, че Техеран е приел повечето елементи от подробен пакет американски искания след серия от контакти. Като част от това, което той описва като стъпка за изграждане на доверие, Тръмп заяви, че Иран се е съгласил да доставя значителни количества петрол. В същото време той открито повдигна възможността Съединените щати да поемат контрол върху ирански петролни ресурси, включително стратегическия износен хъб остров Харк, ход, който би изисквал продължително военно присъствие.

Техеран обаче отправи сериозни предупреждения. Високопоставени ирански представители обвиниха Вашингтон в двоен подход – публично да се говори за преговори, докато същевременно се подготвя сухопътна инвазия. Председателят на иранския парламент заявява, че иранските сили са готови да се противопоставят на подобен ход, като предупреди за тежки ответни действия срещу американските войски. Тези опасения се засилиха след пристигането на самолетоносача USS Tripoli в региона, с хиляди американски военни като част от морска пехотна операция, типично използвана за десантни действия. Ирански представители също така отхвърлиха твърденията, че времевата рамка на конфликта се определя отвън, като настояха, че краят на войната ще зависи единствено от решенията в Техеран.

На фона на нарастващото напрежение дипломатическите инициативи продължават. Пакистан заявява готовност да бъде домакин на преговори между Съединените щати и Иран в следващите дни след консултации с регионални сили, включително Египет, Саудитска Арабия и Турция. Тези усилия отразяват по-широката тревога от риск от по-нататъшна ескалация, особено след като конфликтът започна да влияе на световните пазари. Цените на петрола рязко се повишиха, като на моменти надхвърлят 116 долара за барел, а финансовите пазари в Азия реагират негативно, като основни индекси в Япония, Южна Корея и Хонконг отбелязват значителни спадове. Правителства в региона обсъждат извънредни мерки, включително намаляване на данъците върху горивата и възможни ограничения върху частния транспорт, за да ограничат икономическите последици.

На място конфликтът продължава да се разширява. Ирански удари засягат цели в целия Персийски залив, включително атака в Кувейт, при която загина чуждестранен работник и е нанесена щета на критична инфраструктура. Държавите от Залива съобщават за прехванати ракети и дронове, докато отделен ирански удар е повредил американски военен самолет в база в Саудитска Арабия, като няколко военнослужещи са ранени. В Ирак ракети поразиха американско съоръжение край летището в Багдад, като е запален самолет, използван от иракските специални части.

Израел засили военните си операции, като извърши удари около Техеран и заяви, че е близо до завършване на списъка с приоритетни цели. В същото време израелските сили разшириха действията си в Южен Ливан, като влезнаха в сблъсъци с „Хизбула“ и се придвижиха в райони южно от река Литани. Данни на хуманитарни организации предупреждават, че разрушаването на ключова инфраструктура в района може да изолира десетки хиляди цивилни.

Конфликтът привлече и допълнителни участници. Сили на хутите в Йемен, подкрепяни от Иран, изстреляха дронове към Израел, което е първото им пряко участие в този етап на войната, но израелската противовъздушна отбрана прехвана летящите апарати. В целия регион държави като Бахрейн, Кувейт, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства съобщават за продължаващи въздушни заплахи.