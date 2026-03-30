Пращат жената, наръгала четирима германци, в психиатрията в Ловеч

Прокуратурата поиска настаняване в психиатричното отделение на ловешкия затвор за 39-годишната Галина Боналова, обвинена в опит за убийство на четирима германски граждани в центъра на София. Според защитата на обвиняемата вещи лица вече са изготвили предварителна справка, която показва, че жената най-вероятно страда от параноидна шизофрения и не е съзнавала какво прави по време на нападенията.

Експертизата ще реши съдбата ѝ

След около месец ще стане ясно дали Боналова може да носи наказателна отговорност за действията си. Поради липса на достатъчно медицинска документация се налага детайлно изследване в специализираното психиатрично заведение към затвора в Ловеч. Едва след приключване на експертизата прокуратурата ще може да вземе окончателно решение за хода на делото.

"Вещите лица заявяват, че най-вероятно обвиняемата страда от параноидна шизофрения, но се налага настаняване за изследване и изготвяне на експертиза в психиатричното заведение към затвора в Ловеч", съобщиха от Софийската градска прокуратура, цитирани от NOVA.

Кървавите 15 минути в София

Нападенията се разиграха на 26 март в рамките на по-малко от половин час. Около 19:30 часа Боналова атакува двама германски граждани на 63 и 65 години в района на паркинга на Националния стадион "Васил Левски". Мъжете получиха прободни рани в горната част на тялото и бяха транспортирани в УМБАЛСМ "Пирогов".

Минути по-късно, в автобус на линия 94 по булевард "Черни връх", жената намушка още две германки на 26 и 30 години. Пострадалите бяха откарани във Военномедицинска академия с наранявания в областта на ръцете и раменете. Няма опасност за живота на нито един от четиримата пострадали.

Остава зад решетките

Софийският градски съд вече постанови най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Пред магистратите Боналова демонстрира липса на критичност към действията си и заяви, че не харесва германци.

"Тъй като съм виновна, бих искала да се вземе предвид, че съм съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото", заяви обвиняемата пред съда, цитирана от NOVA.

Жената има криминално минало – през 2020 година е била задържана за въоръжен грабеж на търговски обект, а през 2023 година Софийският районен съд ѝ е наложил десет дни лишаване от свобода за хулигански прояви. За престъпленията, в които е обвинена сега, Боналова може да получи между 15 и 20 години затвор или доживотна присъда.