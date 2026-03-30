Какво да правим, ако все още не сме обменили левовете си?

Три месеца след официалното приемане на еврото у нас, над 91% от старите левове вече са изтеглени от обращение. За гражданите, които все още държат спестявания в брой в старата валута, времето за напълно безплатна и масова обмяна изтича в края на юни. След тази дата правилата на играта се променят, а закъснелите могат да платят излишни такси.

Ако все още разполагате с левове, ето какво точно трябва да знаете за сроковете, лимитите и местата за конвертиране.

Докога обмяната в банките и пощите е безплатна?

Според Закона за въвеждане на еврото, всички търговски банки и определени клонове на "Български пощи" са длъжни да обменят старите банкноти и монети напълно безплатно през първите шест месеца от годината. Този гратисен период изтича точно на 30 юни 2026 година.

Дотогава конвертирането става по официалния и неотменимо фиксиран курс от 1.95583 лева за 1 евро. Важно е да се спазват следните лимити:

В търговските банки: Обмяната е без ограничение в количеството. Ако обаче сумата надхвърля 30 000 лева, институциите изискват предварителна заявка с минимален срок от три работни дни.

В "Български пощи": Услугата се предлага само в населени места, където няма банкови клонове. Суми до 1000 лева се обменят веднага. За суми от 1000 до 10 000 лева е нужна заявка от 3 до 5 работни дни. Пощите категорично не обменят над 10 000 лева на ден за едно лице.

Такси и спиране на услугата от първи юли

Ситуацията се променя рязко от 1 юли 2026 година. В периода до 31 декември същата година банките и пощите ще продължат да приемат стари левове, но вече имат законовото право да начисляват такси и комисиони за услугата. Размерът им ще се определя от тарифите на всяка отделна финансова институция.

От 1 януари 2027 година търговските банки и пощенските станции могат напълно да преустановят обмяната на левове, с което тяхното задължение към процеса приключва окончателно.

Безсрочната гаранция на БНБ

За хората, които открият забравени левове след години, остава една сигурна врата. Българската народна банка (БНБ) е единствената институция в държавата, която ще продължи да обменя старите банкноти и монети в евро безплатно, в неограничено количество и завинаги.

Процесът на касите на централната банка е безсрочен, което гарантира, че националната валута никога няма да загуби своята стойност, независимо колко време е минало от влизането ни в еврозоната.