Православната църква почита паметта на свети Йоан Лествичник

Днес, 30 март, православната църква отбелязва празника на преподобния Йоан Лествичник. Светецът е сред най-почитаните учители на духовния подвиг, заради което паметта му се чества два пъти в годината – на днешната дата и през четвъртата неделя на Великия пост.

Живот в Синайската пустиня

Историческите сведения за ранните години на Йоан Лествичник са изключително оскъдни. Предполага се, че е роден през втората половина на шести век в Сирия. Още в ранна възраст той избира пътя на аскетизма и се оттегля в Синайската планина. Там става послушник на мъченика Мартирий, който поема духовното му ръководство. След четири години на строго обучение, младият Йоан приема монашество, а вестта за мъдростта и добродетелите му бързо привлича вниманието на миряни и духовници, които започват да го търсят за съвет.

От игумен до отшелник

След смъртта на своя духовен наставник, Йоан прекарва десетилетия в уединение в местността Тола. По-късно, отстъпвайки пред настоятелните молби на братята от Синайския манастир, той се съгласява да стане техен игумен. Управлението му продължава няколко години, но дълбокият стремеж към отшелничество надделява. Заради силната си връзка с обителта и пустинята, той често е наричан и Синаит. В крайна сметка светецът отново се оттегля в пълно уединение, за да се посвети изцяло на молитви и създаване на богословски трудове.

Тридесетте стъпала към небето

Най-значимото наследство, което преподобният оставя на християнския свят, е прочутото му съчинение "Лествица" (в превод – стълба). Трудът съдържа 30 беседи, символизиращи стъпалата на духовното извисяване, аналогично на годините на Исус Христос до неговото кръщение. Първата стъпка според автора е пълното отричане от светския живот, а последната – постигането на съвършената хармония между вяра, надежда и любов.

"Смирението е небесен вихър, който може да издигне душата от бездната на греха до небесните висини", гласи едно от най-известните послания в съчинението на светеца.