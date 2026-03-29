Две българки във финалите на СК по художествена гимнастика в София

България ще има по две представителки във финалите на Световната купа по художествена гимнастика в София, след като Стилияна Николова и Ева Брезалиева се класираха сред най-добрите осем на бухалки и на лента.

Николова завърши с втори резултат на бухалки (29.800 точки) и осми на лента (26.950 точки), докато Брезалиева също си осигури място във финалите и на двата уреда – с трети резултат на бухалки (29.500 точки) и шести на лента (27.000 точки).

Стилияна Николова демонстрира силно изпълнение на бухалки и получи 29.800 точки (13.500 за трудност, 8.000 за артистичност, 8.350 за изпълнение, 0.05 наказание). При изпълнението с лента тя допусна грешка и бе оценена с 26.950 точки (11.400 за трудност, 7.950 за артистичност, 7.600 за изпълнение).



