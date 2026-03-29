"За първи път от векове": Израелската полиция спря службата на латинския патриарх на Йерусалим за Цветница
Израелската полиция "за първи път от векове" не позволи на латинския патриарх на Йерусалим и на настоятеля на църквата "Възкресение Христово" да влязат в храма за служба за днешната католическа Палмова неделя (Цветница, Вход Господен в Йерусалим), съобщи Йерусалимската латинска патриаршия, цитирана от АФП.
"Двамата бяха задържани... и бяха принудени да се върнат", пише в съвместно изявление на Йерусалимската латинска патриаршия и на Кустодията на Светата земя.
"В резултат на това за първи път от векове на църковните лидери не бе позволено да водят службата за Палмова неделя в църквата "Възкресение Христово", се добавя в текста.
Израелските власти затвориха всички свещени обекти в Стария град в Йерусалим, като посочиха, че тази мярка се налага от съображения за сигурност.
Международна реакция: Случилото се бе определено като „обида към вярващите“ от италианския премиер Джорджа Мелони. Патриаршията и Кустодията на Божията земя изразиха дълбоко огорчение от ограничаването на свободата на вероизповедание.
Йерусалимската латинска патриаршия е диоцез (епархия) на Римокатолическата църква, чиято юрисдикция обхваща Израел, Палестинските територии, Йордания и Кипър. Тя е една от няколкото патриаршии в Йерусалим, представляваща католиците от латинския обред.
Настоящ статус и управление
- Патриарх: От 24 октомври 2020 г. начело е кардинал Пиербатиста Пицабала. Той е първият италианец на този пост от десетилетия, като преди него позицията традиционно се заемаше от палестински или йордански духовници.
- Седалище: Намира се в Йерусалим, а съборният храм на патриаршията е базиликата на Божи гроб (съвместно с други деноминации) и катедралата „Пресвето име Исусово“.
- Вярващи: Обслужва около 77 000 до 300 000 католици в региона, в зависимост от източника на статистическите данни.
Кратка история
- Основаване: Учредена е първоначално през 1099 г. след Първия кръстоносен поход.
- Възстановяване: След прекъсване, тя е възстановена като действаща институция от папа Пий IX през 1847 г..
- Реорганизация: През 2020 г. папа Франциск одобри нов статут на патриаршията, целящ по-добро управление на финансите и административните структури.
По време на Кръстоносните походи (1099–1291) Латинската патриаршия не е просто религиозна институция, а вторият по важност център на властта в Йерусалимското кралство след краля.
Ето основните аспекти на нейната историческа роля:
1. Духовен легитиматор на властта
Патриархът е бил този, който коронясвал кралете на Йерусалим. Тъй като градът се е считал за собственост на Христос, светската власт е имала нужда от благословията на Църквата, за да управлява „Светите земи“.
2. Политическо съперничество с короната
Първият патриарх, Дагоберт от Пиза, дори се опитал да превърне Йерусалим в теокрация (църковна държава), като поискал целият град да бъде под негово управление. Макар кралете да запазват светската власт, патриаршията остава огромен феодален собственик с лични земи, рицари и огромни приходи.
3. Религиозна доминация над Изтока
С превземането на Йерусалим през 1099 г., кръстоносците заменят източноправославния патриарх с латински (католически). Латинската патриаршия налага западните обреди и йерархия над местните християни, което създава дълготрайно напрежение между Рим и източните църкви.
4. Връзка с Рицарските ордени
Патриаршията е тясно свързана с възхода на военните ордени. Тамплиерите и Хоспиталиерите първоначално са били под нейна юрисдикция, преди да станат директно подчинени на Папата. Те са били „военната ръка“, която е защитавала епархиите на патриаршията.
5. Патриаршията в изгнание
След като Саладин превзема Йерусалим през 1187 г., седалището се мести в Акра (Сен Жан д'Акр). През 1291 г., с падането на Акра, патриаршията престава да съществува като реална администрация на терен и се превръща в титулярна титла в Рим за следващите 550 години.