"За първи път от векове": Израелската полиция спря службата на латинския патриарх на Йерусалим за Цветница

Израелската полиция "за първи път от векове" не позволи на латинския патриарх на Йерусалим и на настоятеля на църквата "Възкресение Христово" да влязат в храма за служба за днешната католическа Палмова неделя (Цветница, Вход Господен в Йерусалим), съобщи Йерусалимската латинска патриаршия, цитирана от АФП.

"Двамата бяха задържани... и бяха принудени да се върнат", пише в съвместно изявление на Йерусалимската латинска патриаршия и на Кустодията на Светата земя.

"В резултат на това за първи път от векове на църковните лидери не бе позволено да водят службата за Палмова неделя в църквата "Възкресение Христово", се добавя в текста.

Израелските власти затвориха всички свещени обекти в Стария град в Йерусалим, като посочиха, че тази мярка се налага от съображения за сигурност.

Международна реакция: Случилото се бе определено като „обида към вярващите“ от италианския премиер Джорджа Мелони. Патриаршията и Кустодията на Божията земя изразиха дълбоко огорчение от ограничаването на свободата на вероизповедание.

Йерусалимската латинска патриаршия е диоцез (епархия) на Римокатолическата църква, чиято юрисдикция обхваща Израел, Палестинските територии, Йордания и Кипър. Тя е една от няколкото патриаршии в Йерусалим, представляваща католиците от латинския обред.

Настоящ статус и управление

Патриарх : От 24 октомври 2020 г. начело е кардинал Пиербатиста Пицабала . Той е първият италианец на този пост от десетилетия, като преди него позицията традиционно се заемаше от палестински или йордански духовници.

: От 24 октомври 2020 г. начело е . Той е първият италианец на този пост от десетилетия, като преди него позицията традиционно се заемаше от палестински или йордански духовници. Седалище : Намира се в Йерусалим, а съборният храм на патриаршията е базиликата на Божи гроб (съвместно с други деноминации) и катедралата „Пресвето име Исусово“.

: Намира се в Йерусалим, а съборният храм на патриаршията е базиликата на Божи гроб (съвместно с други деноминации) и катедралата „Пресвето име Исусово“. Вярващи: Обслужва около 77 000 до 300 000 католици в региона, в зависимост от източника на статистическите данни.

Кратка история

Основаване : Учредена е първоначално през 1099 г. след Първия кръстоносен поход.

: Учредена е първоначално през 1099 г. след Първия кръстоносен поход. Възстановяване : След прекъсване, тя е възстановена като действаща институция от папа Пий IX през 1847 г..

: След прекъсване, тя е възстановена като действаща институция от папа Пий IX през 1847 г.. Реорганизация: През 2020 г. папа Франциск одобри нов статут на патриаршията, целящ по-добро управление на финансите и административните структури.

По време на Кръстоносните походи (1099–1291) Латинската патриаршия не е просто религиозна институция, а вторият по важност център на властта в Йерусалимското кралство след краля.

Ето основните аспекти на нейната историческа роля:

1. Духовен легитиматор на властта

Патриархът е бил този, който коронясвал кралете на Йерусалим. Тъй като градът се е считал за собственост на Христос, светската власт е имала нужда от благословията на Църквата, за да управлява „Светите земи“.

2. Политическо съперничество с короната

Първият патриарх, Дагоберт от Пиза, дори се опитал да превърне Йерусалим в теокрация (църковна държава), като поискал целият град да бъде под негово управление. Макар кралете да запазват светската власт, патриаршията остава огромен феодален собственик с лични земи, рицари и огромни приходи.

3. Религиозна доминация над Изтока

С превземането на Йерусалим през 1099 г., кръстоносците заменят източноправославния патриарх с латински (католически). Латинската патриаршия налага западните обреди и йерархия над местните християни, което създава дълготрайно напрежение между Рим и източните църкви.

4. Връзка с Рицарските ордени

Патриаршията е тясно свързана с възхода на военните ордени. Тамплиерите и Хоспиталиерите първоначално са били под нейна юрисдикция, преди да станат директно подчинени на Папата. Те са били „военната ръка“, която е защитавала епархиите на патриаршията.

5. Патриаршията в изгнание

След като Саладин превзема Йерусалим през 1187 г., седалището се мести в Акра (Сен Жан д'Акр). През 1291 г., с падането на Акра, патриаршията престава да съществува като реална администрация на терен и се превръща в титулярна титла в Рим за следващите 550 години.