Ето какво НЕ знаете за Иво Димчев

Един от българите със световна слава в областта на модерното изкуство, Иво Димчев ще празнува юбилей след няколко месеца. На 16 ноември артистът става на 50 години и ще използва повода, за да събере феновете си на голям концерт в зала 1 на НДК. Събитието е насрочено за 12 декември. Изрично е отбелязано, че на него ще се допускат само зрители, навършили поне 16-годишна възраст.

Артистът е известен със своя провокативен стил и крайна откровеност, които правят впечатление и в работата му, и в поведението му в публичното пространство. Той никога не е крил, че е хомосексуалист, с което скандализира консервативната част от обществото ни. Но в последно време е всенароден любимец, благодарение на изявите си в шоуто на Нова телевизия „Като две капки вода”.

Ето 10 малко известни и любопитни факта за Иво:

1

Имал страхова невроза

Като дете Иво Димчев често става обект на агресия заради странното си за останалите хора поведение. Вкъщи често яде шамари от баща си, който, като повечето хора от това поколение, вярва, че с бой може да вкара сина си в „правия път”. В училище положението е още по-лошо. Съучениците на Димчев често го нападат с юмруци и ритници. В резултат бъдещата звезда развива страхова невроза. Той започва да изпитна паника при срещи с големи групи хора и дори да се напикава от страх. Нужни са му години, за да се освободи от този пробле

2

Ходел на манифестация с токчета и перука

Ако някои артисти обличат женски дрехи само защото очакват да направят впечатление по този начин, на Иво Димчев му идва отвътре още като дете. Дори на манифестации по времето на соца му се случвало да се издокара като госпожица. „Обличах се екстравагантно, направо безобразно! Ходех като травестит на манифестация, когато всички останали бяха в чавдарски униформи. Слагах токчета, рокля, шапки, перуки, гримове, изглеждах потресаващо! Не мога да си обясня как са ме пускали”, разказва след години Иво Димчев.

3

Не обича мартеници

Както повечето българи, Иво Димчев харесва идеята за мартеницата като предвестник на пролетта. Самите мартеници обаче не му харесват, защото го дразнят и му пречат, висейки на ръцете му. „Те се разплитат, не са удобни”, е обяснението, което артистът дава. Въпреки това той всяка година се окичвал с мартеници, подарени му от близки, познати и почитатели. Тази година за първи път ги махнал много бързо, за да не развалят образите му в „Капките”. Никак не му липсвали.

4

Започва да пее чак на 40 години

За разлика от много певци, които посвещават живота си на музиката, но нещата все не им се получават, Иво Димчев започва да се занимава сериозно с това чак на 40-годишна възраст. Дотогава е убеден, че песните са твърде шаблонно изкуство и не подхождат на един модерен артист като него. „С години не ходех на концерти, защото за мен тази форма на правене на спектакъл е предвидима, повтаряема, плоска, двуизмерна. Една песен е адски тясно пространство, към което нямах респект, докато разбрах, че именно това тясно пространство може да влезе директно в съзнанието или подсъзнанието”, разсъждава Димчев.

5

Идол му е Исус Христос

Обективно погледнато, животът на Димчев не е в синхрон с каноните на християнството, но той споделя, че обича Исус Христов и гледа на Него като на пътеводна звезда: „Със сигурност съм християнин, защото обожавам Исус Христос. В най-тежките моменти от живота си съм си казвал, че перспективата ми към нещата е неправилна и оттам идва цялото страдание. И съм се питал какво би направил Исус, как би погледнал на тази ситуация. И винаги това ми е помагало”, признава артистът.

6

Работил е с Джорджано и Сашка Васева

Точно преди 11 години Иво Димчев кани за съвместен проект тогавашната интернет сензация Джорджано. По онова време Джорджано участва във „ВИП Брадър”, което му носи доста ангажименти като певец, макар че няма музикален талант. Димчев кани риалити звездата да пее в артпространството „Мозей“ (MOZEI) в центъра на София, което стопанисва. Той включва в работата си и голямата звезда от първите години на чалгата – Сашка Васева. Това е иронична провокация, която Иво прави в работата си, балансирайки между попфолка и авангардното изкуство.

7

Обожава тиквички с чесън

Като автор на песни Иво Димчев е посветил много парчета на ястия и питиета, които слагаме на масата: баница, водка, шкембе чорба. За едно от най-любимите си ястия обаче все още не е написал песен. Това са тиквичките с чесън и кисело мляко. Именно те го карат да се разтапя от щастие всеки път, когато има възможност да ги опита. „Най-много радост ми носят сцената и пържените тиквички с кисело мляко и чесън”, признава изпълнителя с присъщата си откровеност.

8

От 3-годишен знае, че е хомосексуалист

У Иво Димчев никога не е имало и капка съмнение дали харесва момичета, или момчета. Той знае още от детската градина, че е хомосексуалист. Още на 3-годишна възраст осъзнава, че миризмата на момчетата му харесва повече от миризмата на момичетата. В тийнейджърските си години опитва контакти с момичета, дори се е влюбвал в представителки на противоположния пол. „Тогава съм опитал и от едното, и от другото, и си спомням, че никога не ми е било неприятно да бъда физически с жена, но това няма връзка със сексуалния център в мозъка ми”, споделя Иво Димчев

9

Свалил е 4 кг. в „Капките”

Едва месец след старта на „Като две капки вода” артистът е свалил 4 килоглама от теглото си без никакви диети. Като причина за отслабването си той изтъква стреса, на който се подлага в предаването. За да е във форма всеки понеделник, прави дълги и изтощителни репетиции, но не те са голямата му тревога, а постоянното притеснение да не се изложи по време на живото предаване в понеделник. Всеки ден пеел поне по 100 пъти песните, които представя в шоуто. „От началото на „Капките” съм свалил 4 кила само от стрес”, откровен е Димчев.

10

Заради Тодор Колев напуска НАТФИЗ

След като завършва експерименталната театрална паралелка „4хС”, Иво е приет в специалност „Актьорско майсторство” в класа на проф. Крикор Азарян. Това било негова голяма мечта. Още първата година обаче се разочарова и напуска Академията. Причина за това е Тодор Колев, който е асистент на професора. Големият актьор поставя рамки в обучението на младите си колеги, които много дразнят свободомислещия и разкрепостен Иво. Вместо да се бори със системата или да се опитва да се впише в нея, той решава просто да я напусне и да върви по собствен път, създавайки модерно, авангардно изкуство.