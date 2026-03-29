Хубавата Натали проговори за раздялата с бащата на сина си

След няколко месеца пауза, посветена на майчинството, водещата на Би Ти Ви Натали Трифонова отново се появи пред публика, но този път не от малкия екран, а от сцената. Блондинката се завърна към артистичните си изяви с участие в мюзикъла „Продуцентите” и демонстрира, че дори след раждането на първото си дете не е загубила нито от енергията, нито от сценичното си присъствие. Въпреки това, Трифонова няма планове скоро да се връща към ежедневната телевизионна работа и предпочита да се наслаждава на новата си роля на майка.

Натали узнала, че е бременна в момент, когато била силно ангажирана с репетициите за спектакъла. Тя разбрала, че очаква дете, след като приела да участва в постановката и вече била в активен репетиционен процес. Вместо да се откаже, както мнозина биха направили, блондинката решила да довърши започнатото. Тя изиграла две представления, преди да излезе в почивка, като по думите й това било въпрос на професионализъм и уважение към екипа. „Разбрах, че съм бременна по време на репетиционния процес, вече бях приела да участвам. Нямаше как да се откажа, така че реших да изиграя две представления”, споделя тя.

Днес ежедневието на Натали изглежда съвсем различно. На 23 септември 2025 г. тя стана майка за първи път, след като на бял свят се появи синът й Арън. Оттогава приоритетите й са се променили напълно. „Всичко вече е на заден план. Има едно малко човече, което е най-важно и всичко е съобразено изцяло с него”, казва водещата. Нощните събуждания и липсата на сън не я притесняват особено, тъй като години наред е работила в телевизия с ранни смени и ставане в 4 часа сутринта. Според нея именно този режим я е подготвил за майчинството повече, отколкото е предполагала. „Мисля, че съм по-спокойна. Вече разбрах кои са важните неща. Няма смисъл да си пилея енергията напразно”, откровена е Трифонова.

Особен интерес предизвика и изборът на име на бебето. Малкият се казва Арън Мартин Чой – комбинация, която веднага стана тема за коментари в социалните мрежи. Натали обяснява, че решението е било обмислено и продиктувано от желанието името да звучи добре заедно с фамилията на бащата – състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой. „Четох, че някои хора много са се развълнували покрай този мой избор. Ами, просто ми хареса. Всички български имена не звучаха добре в комбинация с фамилията на бащата. Представям си го като един готин мъж след време. Арън Мартин Чой звучи страхотно!”, казва Трифонова.

Тя не крие, че има сериозна подкрепа в грижите за бебето. По думите й бащата е изключително ангажиран и участва активно в отглеждането на момченцето. „Много ми помага и съм благодарна, защото без неговата помощ ще ми бъде по-трудно”, признава Натали. И категорично отхвърля слуховете, че е разделена с него, каквито периодически се появяват.

Завръщането й на сцената на „Продуцентите” изненада приятно почитателите й. Синоптичката разказва, че няма проблем с танците, но пеенето се оказва по-голямо предизвикателство. За щастие, колегите й от трупата й помагат да се справи. „Не очаквайте от мен кой знае какво пеене, но ролята ми позволява и да не съм толкова прецизна музикално”, шегува се тя.

Засега обаче телевизията остава на пауза. Синоптичката признава, че иска да си даде време и да не бърза с връщането на екран. Според нея първите месеци с детето са неповторими и не иска да ги пропуска заради работа. Наскоро тя сподели и няколко снимки на шестмесечния Арън, които предизвикаха вълна от реакции. Феновете веднага отбелязаха, че бебето е почти пълно копие на баща си. Малкият е наследил чертите на Мартин Чой и вече се превръща в любимец на последователите на Натали.

От кадрите прави впечатление и отличната форма на водещата. Бременността сякаш не е оставила следи по фигурата й. Тя изглежда спокойна, сияйна и уверена, а близки до нея твърдят, че майчинството я е направило по-уравновесена и по-щастлива.

За нея Арън е първо дете, докато за Мартин Чой – второ. Той има дъщеря тийнейджърка на име Киара от предишна връзка, която също с радост приела новината за появата на малкия си брат.

В свои интервюта водещата е признавала, че бременността не е била планирана, но е дошла в точния момент. Вместо притеснение, тя почувствала спокойствие и благодарност. Деветте месеца преминали без драми – с много четене, подготовка и внимание към детайлите. Детската стая била подготвена отрано, а до младата майка през цялото време била и баба й Маргарита, която е педиатър и й давала ценни съвети. Самата Натали казва, че е станала по-малко подвластна на суетата. Ограничила светските събития, гледала повече филми, слушала музика и прекарвала време в разходки, за да се подготви за новата роля. Само месец и половина след раждането тя се появи отново в социалните мрежи в отлична форма и заяви, че няма намерение да се занемарява. Въпреки това подчерта, че вече гледа на външния вид по-спокойно и не е готова да жертва времето със сина си заради кариера.

Трифонова остава вярна и на принципа си да пази личния живот далеч от показност. Снимки с Мартин Чой почти не се появяват публично, а самата тя често повтаря, че щастието обича тишината. Но уверява: „Не се притеснявайте, с мъжа си съм! Семейството ни е прекрасно!”