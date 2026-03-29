Жената, намушкала четирима в София: Не харесвам германци!

Софийският градски съд постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 39-годишната жена, арестувана за нападение с нож срещу четирима души в центъра на София. На влизане в съдебната зала тя каза „Не харесвам германци“.

Преди два дни Софийската градска прокуратура я привлече като обвиняема за опит за убийство и я задържа за срок до 72 часа.

Пред съда днес обвиняемата добави: „Тъй като съм виновна, бих искала да се вземе предвид, че съм съвестен гражданин на обществото и това престъпление го направих в интерес на обществото. Бих се надявала на домашен арест“.

Прокуратурата поиска жената да бъде изпратена за изготвяне на психиатрична експертиза в затвора в Ловеч. Впоследствие стана ясно, че наблюдаващият прокурор ще прецени дали това се налага. Решението на СГП не е окончателно, може да се обжалва пред Апелативен съд в 3-дневен срок.

Според разследването около 19:30 ч. на 26 март в района на паркинга на Националния стадион „Васил Левски“ по хулигански подбуди 39-годишната направила опит умишлено да умъртви двама души, нанасяйки им рани на различни места. Минути след това в автобус на градския транспорт, намиращ се на бул. „България“ и бул. „Черни връх“, намушкала и две жени в областта на рамото и дясната ръка.

Всички пострадали са граждани на Германия. Те не са с опасност за живота. Досъдебното производство е образувано на 26 март в условията на неотложност. Заместник-директорът на СДВР старши комисар Николай Пелтеков съобщи, че предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза.



