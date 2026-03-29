Уникално! Иван Иванов прегази испанец за най-голямата си титла

Националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов триумфира с титлата на единично на турнира по тенис на клей в Тарагона (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Световният шампион при юношите не остави шанс на представителя на домакините Алекс Марти Пухолрас, побеждавайки го с 6:3, 6:2 за 90 минути игра.

Иванов започна силно на финала, повеждайки с 3:0, допусна изравняване при 3:3, но с нова поредица от три спечелени гейма взе първия сет. Българинът поведе с 5:0 във втората част, загуби два гейма, но след това без проблем затвори мача.

Това е втора титла при мъжете за Иванов от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) след успеха му в Сентендре (Унгария) през миналата година.

Още по-впечатляващо е, че това беше трети финал за младия българин от началото на сезона, след като вече игра два пъти за титлата в Академията на Рафаел Надал в Манакор.

С този успех Иванов заслужи 25 точки и ще направи сериозен скок в световната ранглиста за мъже - от номер 780 до около 600-ото място, което ще бъде ново върхово постижение в кариерата му.