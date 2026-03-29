Нови правила в образованието: ИИ става част от учебния процес

Нови правила в образованието: ИИ става част от учебния процес

Министерството на образованието предлага промени в Наредба № 5, с които въвежда обучение по т.нар. „ИИ грамотност“ във всички етапи – от началното училище до гимназията. Проектът е публикуван за обществено обсъждане до 24 април.

Идеята е учениците да не са просто потребители на технологии, а да разбират как работят те. В часовете по български език ще се обръща внимание на това как се разпознават текстове, създадени от изкуствен интелект, както и на умението да се откриват подвеждащи внушения и манипулации.

Промените засягат и останалите учебни предмети.

В математиката и природните науки ще се използват повече симулации, модели и работа с данни. В изкуствата учениците ще експериментират с нови форми на творчество, комбинирайки собствените си идеи с технологични инструменти.

В часовете по информатика ще се поставя акцент върху това как работят алгоритмите и как се защитава личната информация.

От Министерството подчертават, че учителят остава в основата на обучението, като неговата роля се развива – той ще помага на учениците да се ориентират и да правят информиран избор в среда, наситена с информация.

Очакванията са промените да направят ученето по-практично и близко до реалния живот, пише Дарик.

