Washington Post: САЩ подготвят ограничена сухопътна операция в Иран

Пентагонът работи върху сценарии за потенциална сухопътна операция в Иран, която може да продължи няколко седмици - окончателното решение ще зависи от президента на САЩ Доналд Тръмп. Tова пише Washington Post.



Американски военни вече се разполагат в региона



Съединените щати работят върху варианти за по-нататъшно изостряне на ситуацията в Близкия изток. Според източници хиляди американски военни, включително морски пехотинци, вече се разполагат в региона.



Става въпрос за подготовка за евентуална операция, която може да се превърне в следващата фаза на конфликта, ако Белият дом вземе съответно решение.



В същото време се подчертава, че предложените варианти не включват мащабно нахлуване.



Ограничени операции



Според официални лица това може да включва ограничени рейдови операции с участието на специални сили и редовни пехотни части. Този подход се разглежда като по-маневрен и гъвкав формат на военна намеса.



В същото време, дори и в този случай, американските военни могат да се сблъскат със значителни рискове - включително атаки с дронове и ракети, обстрел от наземни позиции и използване на импровизирани взривни устройства.



Администрацията на Тръмп напоследък показва противоречиви сигнали - от изявления за намерение за прекратяване на конфликта до предупреждения за евентуална ескалация.



Говорителят на Белия дом Каролайн Левит подчерта, че подготвителните действия на Пентагона са насочени към разширяване на възможностите за държавния глава.



''Целта на Пентагона е да подготви различни сценарии, за да осигури на президента максимална свобода на действие. Това не означава, че окончателното решение вече е взето'', уточнява тя.



Според източници, сред вариантите, които се обсъждат в администрацията, е установяването на контрол над остров Харг.



Времето на потенциалната операция се оценява по различен начин: от няколко седмици до няколко месеца.



По-рано Съединените щати връчиха на Иран списък с 15 искания, включително ограничения върху оръжията, прекратяване на подкрепата за марионетни сили и признаване на Израел.