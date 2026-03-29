Седмичен ТАРО хороскоп от 30 март до 5 април

Овен – Баща на жезлите

Интелект

Информацията ще ви залива от всички страни през този период. За много от вас жаждата за знания буквално ще се превърне в лакомия за факти. Ще имате множество идеи, но те ще бъдат хаотични и няма да можете да изберете към коя точно да се насочите. Имайте предвид, че прекаленото количество информация може по-скоро да ви натовари и обремени, отколкото да ви даде ясна насока. За хората на изкуството, творците и бизнесмените предстои прекрасен период, изпълнен с много нови идеи и реализация на проекти.

Телец – Деветка мечове

Жестокост

През този период всичко се обръща срещу вас. Връхлитат ви обстоятелства извън вашия контрол. Трябва да наблюдавате внимателно всички, които ви заобикалят. Хората се опитват съзнателно да ви наранят. Много от вас може да страдат вследствие на кошмари или неприятни видения. Чувствате се объркани заради лоши предчувствия, някои може би за смърт на близки хора. Не се поддавайте на лошата енергия, която носи този период. Осланяйте се на Божията благословия и вярвайте в доброто.

Близнаци – Бялата карта

Начало

През този период вие ще сте хората, които сами ще градите вашето бъдеще. Дали периодът ще е прекрасен за вас или ще е провал, ще зависи изцяло от вашето отношение към всичко, което се случва около вас. Проектирайте вашите желания и това, което искате да ви се случи през този период. Обърнете специално внимание на взаимоотношенията с половинката си. Нужно е да проявите своите чувства и да докажете своята любов. Отношенията с хората са много важни през този период.

Рак – Магьосникът

Трансмутация

Притежавате увереност, необходима, за да поемате рискове и да дадете насока на съдбата си. Трансформирате задачите и живота си към по-добро във всичко. Проявявате остър интелект, оригиналност и развито въображение. Всичко ще ви се случва като че ли от само себе си. Оказвате влияние на околните и ги вдъхновявате да постигнат най-доброто. Владеете изкуството на промяната, познанието и творчеството. Прекрасен период за всички вас.

Лъв – Алхимия

Обуздаване

Първо: Анализирайте проблема. Второ: Начертайте план за действие. Трето: Напредвайте стъпка по стъпка. Не залитайте наляво или надясно, следвайте средния път. Сега не е време за крайности. Бъдете балансирани и умерени.

Дева – Вселената

Цялостност

Успешен край на едно начинание. Чувствате се удовлетворени, обаче имате желанието да повторите този успех. Възприемате себе си по нов начин, откривате себе си, сливате се с душата си. Сега берете плодовете на своите усилия и се чувствате доволни от успеха. Това ви прави щастливи и уверени в себе си.

Везни – Майка на мечовете

Мистерия

Външно изглеждате силни и балансирани. Използвате интелекта си, за да разбиете илюзиите на другите. Намирате се на върха на интелектуалните си способности. Вашето проникновение смайва околните, въпреки това изглеждате унили и угнетени. Добър период за психолози, дипломати и социални служители.

Скорпион – Син на чашите

Търсач

През този период внимавайте да не изпаднете в плен на емоционалния стрес. Ще бъдете дезориентирани и объркани какво действие да предприемете, къде и кога. Няма да знаете по кой път да поемете и ще се чувствате тотално объркани. Изтощението ще ви кара да бъдете несигурни в себе си. Творческото въображение ще бъде хаотично и нецеленасочено. Периодът е подходящ за отпуска и забавления. Оставете организма ви да си почине след дългия и упорит труд, който сте положили в миналото.

Стрелец – Глупакът

Начало

Ентусиазмът, с който пристъпвате, дава началото на даден проект или идея. Предстоят ви нови преживявания, разширяване на хоризонтите, избистряне на целите и идеите ви. Не осъзнавате съществуването на спънки, пристъпвате с огромен оптимизъм. Неопитността ви и безстрашният ви подход могат да ви бъдат от полза. Вдъхновявате околните с енергичността си.

Козирог – Тройка жезли

Добродетел

През този период ви очакват благоприятни възможности както в търговията, така и в бизнеса. Много от вас ще започнат ново начинание, изградено на солидна основа. Можете да направите вложение в бизнеса, но нека то да е умно и премерено, стремете се към честни сделки. През този период много от вас ще заемат сигурна и стабилна позиция по отдавна наболял въпрос. Оценката ви ще бъде правилна и точна, затова не се бойте - ще постигнете това, което искате. За всички предстои прекрасен период, в който ще можете да се реализирате напълно и да проявите собствения си потенциал. Това е период, изпълнен със сигурност и обезпеченост за всички вас.

Водолей – Шестица мечове

Наука

Информацията е най-важното през този период. Тя изплува на повърхността и буквално ще ви залива от всякъде. Трябва ефективно да прилагате умствените си възможности, за да имате забележим успех. Внимателно анализирайте проблемите си и влагайте интелекта си за разрешаването им. Проявявайте мисловна яснота и се вглеждайте във всеки аспект на ситуацията. Дълбоко вниквайте в нещата, изследвайте ги докрай. Това е период, в който успешно можете да планирате пътуване или работа в странство.

Риби – Десетка мечове

Разруха

Предстоят ви кулминация и краят на един етап от живота ви. Силните вражди от миналото, вътрешната борба, която сте водили, подпалват изострения конфликт. Маските се свалят, конфликтът води до разрушаването на стария ред. Не се безпокойте, краят на един цикъл ознаменува началото на нова ера.

Маг Розали, Телеграф



