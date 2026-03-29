Нова ескалаця: Иран атакува Кувейт, ОАЕ и Бахрейн, серия от експлозии в Техеран

Новаескалация в Персийския залив.

Кувейт и Обединените арабски емирства съобщиха, че са били взети на прицел от ракети и дронове през нощта.

Кувейтските въоръжени сили обявиха, че системите за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат „вражески атаки“, като експлозиите, чути в страната, са резултат именно от неутрализирането на заплахите. Малко по-късно и ОАЕ потвърдиха, че техните отбранителни системи активно се намесват срещу въздушни цели.

На този фон стана ясно, че в Бахрейн също има щети след удари. Водещата компания „Алуминиум Бахрейн“ съобщи, че нейни съоръжения са били поразени, като при атаката двама души са леко ранени. В момента се извършва оценка на щетите.

По-рано иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал индустриални обекти в Бахрейн и ОАЕ в отговор на удари срещу ирански предприятия. Според Техеран целите са свързани с международни компании, работещи с американската военна индустрия, макар тези твърдения да не са независимо потвърдени.

По късно днес Франс прес съобщи, че серия от експлозии е разтърсила иранската столица Техеран рано в неделя сутринта. Взривовете са били чути в северната част на града, като стълбове дим се издигнали и над други райони на изток, засегнати от въздушни удари.

Все още не е ясно какви точно цели са били поразени в столицата, а информацията остава оскъдна поради ограниченията за достъп на журналистите в засегнатите райони.

Междувременно бе съобщено, че американски и израелски удари са поразили кей в иранско пристанище близо до Ормузкия проток. Според иранската новинарска агенция ИРНА, при атаката са загинали петима души, а четирима са ранени.

„Американско-ционисткият враг проведе престъпна атака срещу кея на пристанището в град Бандар Хамир, като причини 5 жертви, а четирима души са ранени“, съобщава агенцията.



Настоящата ескалация идва на фона на рязко изостряне на напрежението в региона, след като в края на миналия месец САЩ и Израел започнаха военни действия срещу Иран. Оттогава напрежението в региона непрекъснато расте, като редица арабски държави от Персийския залив са засегнати от ответни ирански действия, включително удари с дронове и ракети.

Регионът е от ключово значение за световната енергетика, а особено чувствителна остава ситуацията около Ормузкия проток – стратегически маршрут за глобалния износ на петрол. По-рано Иран обяви, че го затваря, което доведе до сериозни опасения за световните доставки и икономическата стабилност.

През последните седмици бяха засилени атаките както срещу военни, така и срещу индустриални цели, включително енергийна инфраструктура. Това повишава риска от по-широк регионален конфликт, който може да въвлече още държави от Близкия изток.

Заради несигурността редица компании вече ограничават производството си или променят логистичните си вериги, а международната общност призовава за деескалация, за да се избегне по-мащабна криза.