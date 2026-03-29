Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с Андрей Гюров, спекулациите са политически

Вицепремиерът и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов отхвърли твърденията за правен хаос около казуса с назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер и заяви, че в публичното пространство се разпространяват спекулации. В студиото на "Денят започва с Георги Любенов" той коментира и състоянието на съдебната система и казуса с и.ф. главен прокурор.

Информацията, разпространявана в последните дни, свързана със становище на генералния адвокат към Съда на Европейския съюз, Андрей Янкулов коментира така:

"Получиха се едни спекулации, че едва ли не генералният адвокат се е произнесъл по законосъобразността на временното отстраняване на премиера Андрей Гюров от поста подуправител на БНБ, което просто не е вярно. Такова произнасяне на генералния адвокат няма."

Според него, оттам са започнали допълнителни интерпретации за нелегитимност на правителството:

"От тук насетне се тръгна с допълнителните интерпретации и спекулации, как едва ли не това водило до нелегитимност на назначаването на господин Гюров. И от тук насетне на неговите действия, на действията на правителството. Едва ли не опорочаване на изборния процес, което също е много, много далеч от действителността. Да не кажем пълна лъжа."

Министърът подчерта, че към момента на назначаването на Гюров няма правен спор:

"Защото към момента, когато президента назначава с указ Андрей Гюров за министър-председател, той е подуправител на Българската народна банка. В това няма никакъв спор. Към тази дата въобще няма произнасяне на Съда на Европейския съюз. Няма произнасяне на българския съд."

Той припомни и позицията на парламента по случая:

"Когато господин Гюров подаде своята оставка, успоредно с назначаването си за служебен министър-председател, тогава парламента прие, че неговите правомощия на подуправител на Българската народна банка не се прекратяват по силата на закона с назначаването му за служебен министър-председател."

На въпрос дали има риск от обжалване на решения на Министерския съвет, Янкулов беше категоричен:

"Правният хаос е единствено в съзнанието на тези, които се опитват да използват тази тема за елементарна политическа пропаганда, предизборна."

Андрей Янкулов разкритикува и ръководството на прокуратурата:

"След като на върха на самата прокуратура, един от най-важните органи на наказателното правосъдие, а и на системата на държавно управление въобще, след като на върха на прокуратурата ние имаме нелегитимен главен прокурор – как да стане по-различно?"

Министърът коментира и ситуацията около временно изпълняващия функциите главен прокурор:

"Същинският проблем е, че прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на практика преди някои седмици при разглеждане на моето предложение да се определи различен временно изпълняваш функцията на главен прокурор от господин Сарафов, тя на практика каза, че той е вечновременно на поста, освен ако сам не пожелае да се оттегли."

Според него, това противоречи на принципите на правовата държава. Той коментира и темата за съдебната реформа и необходимото мнозинство:

"Концепцията, която е залегнала е да има разбирателство между политическите сили за номинация на членове на състава на Висшия съдебен съвет, които не са партийни номинации."

По повод освобождаването на директора на Софийския затвор, Янкулов заяви:

"Началникът на затвора в София е преценил, че вероятно желае да поеме някаква морална отговорност за това, което се случи покрай историята с поисканото предсрочно освобождаване на господин Банев и подаде своята оставка, която аз съответно приех."



