Мъж почина след сбиване в центъра на Слънчака

Мъж на 48 години от Св. Влас е починал след сбиване в неделя сутрин в центъра на Слънчев бряг.

Около 5:30 ч. две компании, едната от петима мъже от село Оризаре, а другата от Св Влас, се засекли в заведение в хотел в центъра на комплекса, като след употреба на алкохол помежду им възникнало спречкване, предава NOVA.

На място бил извикан екип на охранителна фирма, която предотвратила физически сблъсък и двете компании се разделили. Компанията от Оризаре се отправила към денонощен хранителен магазин, като в близост засекли един от мъжете от другата компания да върви пеша. Възникнало словесно и физическо спречкване, като 48-годишният мъж паднал на тротоара и починал.

Петимата от Оризаре са задържани за 24 часа в РУ-Несебър. Очаква се аутопсията да покаже дали мъжът е починал заради здравословен проблем, или заради ударите, които е получил.

По случая е образувано досъдебно производство.

